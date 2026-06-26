CCOO-A advierte del intento de "romper la confianza ciudadana en los servicios públicos y hacer negocio"

La secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, junto al secretario general del sindicato en la provincia de Sevilla, Carlos Aristu, durante las declaraciones a los medios en los cursos de verano de la UPO en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha advertido del intento para hacer "romper la confianza de la ciudadanía" en los servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales y que así "aparezca el negocio y la disgregación". "Nos están comiendo la cabeza", ha asegurado López, quien ha alertado de una estrategia para que "no creamos en el valor que tiene lo público para los trabajadores". Asimismo, ha pedido que "quien más tenga aporte más, como las grandes empresas, la gran banca o el capital" ya que "extraen la riqueza y se quedan con el capital humano de Andalucía".

En declaraciones a los medios, López ha afirmado que el debate debe centrarse en "cómo fortalecer los servicios públicos para el futuro" y para ello ha insistido en que se trata de "quién tiene que aportar más" y no de que "no haya recursos o un problema de quién debe recibir esos servicios". Ha acudido, junto al secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, al curso 'Vertebrar la sociedad, proteger a la ciudadanía: el valor insustituible de los servicios públicos ante el avance de la desigualdad y privatización' en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta.

"El problema no es cuánto tenemos hoy, sino qué necesidades tenemos y cómo organizamos las finanzas para cubrir esas necesidades", ha espetado López, al tiempo que ha manifestado que "hay mucha riqueza que se está generando, pero no se está repartiendo". En esta línea, ha pedido "impuestos progresivos y redistributivos" para financiar esas necesidades. De esta forma, ha afirmado que esta medida permite "tener unos derechos públicos igualitarios" además de advertir que está en riesgo "el instrumento que nos permite ser iguales con independencia de la cuenta bancaria que tengamos". En su análisis, ha concretado que la intención es "languidecer, por ejemplo, a la sanidad pública para que vayamos a la privada como si aquello fuera garantía de tener calidad en la atención sanitaria".

De esta forma, López ha asegurado que las dificultades del Estado del Bienestar responden a "un deterioro planificado y una estrategia de desmantelamiento para convertir derechos en negocios" lo que provoca "la resignación o el desánimo de una parte de la sociedad". "Vemos cómo se están aplicando políticas intencionadas, nada casuales, para laminar poco a poco esta igualdad de oportunidades y derechos, de forma que al final, solo pueda ejercerlos quien pueda pagárselo", ha aseverado. Igualmente, ha pedido a la ciudadanía que "huyan de todo aquel que dice que no hay que pagar impuestos", puesto que implica que "nos están tocando el bolsillo inmediatamente a los trabajadores y trabajadoras, porque para ir a la sanidad privada no tenemos".

CCOO-A EXIGE UNA MAYOR INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA

Por su parte, el secretario provincial de CCOO, Carlos Aristu, ha indicado que "el problema de la vivienda requiere una batería de medidas complementarias" y no solo tratar esta situación "con la construcción de viviendas". "Hacen falta medidas de intervención en este mercado para topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas y reducir el porcentaje de viviendas de uso turístico", ha detallado Aristu, quien ha afirmado que la capacidad de los operadores públicos para mantener el precio público de viviendas protegidas (VPO) es "limitada" por lo que "favorece el acceso a gente que en 10 años va a especular con esa VPO, restringiendo el derecho a mucha gente". De esta forma, ha requerido a las Administraciones Públicas para "construir viviendas, pero sobre todo hace falta que sean accesibles para quienes las necesitan".

En relación al requerimiento que la Junta de Andalucía envió este martes al Gobierno de España con respecto a una supuesta vulneración de competencias autonómicas por parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, Nuria López ha tildado de "barbaridad" esta acción. "El gobierno andaluz no está cumpliendo la ley estatal al no establecer, por ejemplo las zonas tensionadas en Andalucía" ya que municipios de la provincia de Sevilla, Cádiz o Málaga podrían ser declarados zonas tensionadas "donde el precio del alquiler estaría topado" y por tanto "la vivienda sería mucho más accesible". Asimismo, la secretaria general de CCOO-A ha expuesto que "no se están paralizando los apartamentos turísticos y tampoco se garantiza que además no sean ilegales" ya que según ha afirmado, "en muchos casos se están quitando estas viviendas a familias y gente joven".

"El pique que el Ejecutivo andaluz tiene con el Gobierno de España no beneficia a los andaluces y las andaluzas", ya que obstaculiza la puesta en marcha de la política de vivienda estatal, "un poquito timorata y que tendría que ir a más", según ha calificado López, que además ha continuado diciendo que el Ejecutivo andaluz "ha planteado un decreto y una ley que lo que hace es facilitar el suelo a las empresas y a las grandes inmobiliarias y fondos buitres". Como consecuencia, ha comentado que "el precio de la vivienda se encarece hasta llegar a 350.000 euros, algo imposible para las personas trabajadoras" y para facilitar soluciones, López ha evocado una iniciativa legislativa popular impulsada por CCOO ante el Parlamento andaluz y en la que se incluyen "propuestas a medio, corto y largo plazo que combinadas, permitirían tener en Andalucía un precio asequible, porque de qué sirve construir viviendas si no las podemos pagar".