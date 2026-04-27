CCOO-A:"La reforma laboral es positiva para Andalucía pero las empresas se quedan con la mayor parte de sus frutos"

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, en la presentación del informe sobre el impacto de la reforma laboral en Andalucía. - CCOO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha indicado que "las mejoras que ha traído la reforma laboral a Andalucía son innegables pero las empresas se están quedando con la mayor parte de sus frutos". Por tanto, "toca subir salarios y mejorar condiciones laborales".

Según ha informado el sindicato en una nota, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, han presentado este lunes un informe en el que el sindicato ha hecho un análisis del impacto de la reforma laboral en Andalucía cinco años después de su aprobación en el marco del diálogo social entre el Gobierno central, CCOO, UGT y la patronal.

La secretaria general ha señalado que "proteger y ampliar los derechos de los trabajadores le sienta bien a la economía andaluza". Por tanto, "el incremento de la estabilidad laboral y de los salarios no solo es una cuestión de justicia, sino que dinamiza el consumo y fortalece el tejido productivo".

Sin embargo, López ha advertido de que este impulso se frena por la falta de políticas y por la actitud empresarial. "Nuestro mercado de trabajo no es distinto al del resto del país, el problema es que el empresariado andaluz y las políticas que se están poniendo en marcha no van en la dirección adecuada, ya que no se están haciendo planes específicos de lucha contra el fraude ni políticas que incentiven la estabilidad laboral", ha expuesto.

Precisamente, sobre las mejoras, la dirigente sindical ha resaltado que "antes de la reforma la temporalidad en Andalucía era una condena para miles de familias, mientras que en la actualidad la contratación indefinida ha ganado un terreno histórico".

De este modo, "hemos logrado sacudirnos de la inestabilidad estacional que nos trababa", ha señalado López, aunque ha contrapuesto estos avances con datos que ponen de relieve las políticas "contraproducentes" que se están haciendo en Andalucía. "Mientras los beneficios empresariales suben, uno de cada cuatro hogares de nuestra tierra tiene dificultades para llegar a final de mes y la pobreza infantil en Andalucía se sitúa en un 46%, la más alta del país".

En este sentido, la secretaria ha señalado que "en Andalucía se están potenciando los bajos salarios y la precariedad al eliminar controles a las ayudas públicas". Para López, "es urgente un cambio de rumbo que ponga el foco en los sectores en los que se están dando más beneficios pero están bloqueados los salarios y las condiciones laborales".

Igualmente, la secretaria general ha remarcado que la reforma de 2021 fue un logro del sindicalismo de clase y del diálogo social "aunque ahora haya quienes se quieran apuntar el tanto cuando algunos de ellos nunca han votado políticas en favor de los trabajadores". Por su parte, Gallardo ha subrayado que la norma de 2021 marcó "un antes y un después" en la arquitectura laboral de España. "La reforma laboral de 2021 no fue un simple ajuste, sino un cambio de calado que nació del consenso y que ha demostrado que se puede crear empleo de calidad sin recortar derechos", ha explicado.

En esta línea, López ha matizado que "aunque la reforma laboral da frutos en Andalucía, como lo demuestra el haber pasado de 1'5 millones de personas desempleadas a 600 mil; o de un índice de rotación del 5,3 en 2015 al 3,27 en 2025, no son suficientes para acabar con la desigualdad que hay en nuestra tierra".

Además, Gallardo se ha referido a cuestiones fundamentales que hay que mejorar en Andalucía como las políticas activas de empleo (PAE), la reducción de la jornada laboral y el refuerzo de la inspección de trabajo. "Es inasumible que sigan sin ponerse en marcha las unidades de prevención de riesgos laborales a pesar de que la ley es de 2016", ha criticado.

Asimismo, ha puesto el foco en la situación de las personas fijas-discontinuas, la brecha de género y la lucha contra la siniestralidad laboral, exigiendo una vigilancia estricta "para evitar que sectores vitales como la agricultura o la hostelería se sostengan sobre la falta de derechos".

Precisamente esas cuestiones están entre las principales reivindicaciones que CCOO de Andalucía planteará a los partidos políticos que concurren a las elecciones junto a un plan integral de empleo, el control estricto del registro de jornada laboral, un pacto por la FP pública que garantice plazas suficientes y una colaboración activa en el proceso de regulación de personas migrantes y medidas para erradicar la economía sumergida y la precariedad en el campo y los cuidados.