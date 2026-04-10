CCOO-A anuncia movilizaciones en Andalucía ante el ERE de Glovo que afecta a 187 repartidores

Archivo - Un repartidor de Glovo en bicicleta por una calle de Madrid, 29 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (FSC), ha iniciado esta semana varias asambleas informativas en Cádiz y ha programado encuentros para el 13 y 14 de abril en Estepona, Marbella y Málaga, ante el ERE planteado por Glovo que "amenaza directamente" a 187 repartidores en Andalucía, en un contexto de, a su juicio, "alta precariedad laboral agravada por la externalización pretendida por la empresa".

Así lo ha comunicado la organización sindical en una nota, donde ha informado que no se trata de las únicas acciones iniciadas ya que el sindicato ha convocado una concentración el 15 de abril a las 18,30 horas en la sede central de Madrid y ha fijado jornadas de huelga nacional para los días 24, 25 y 26 de abril.

En este contexto, el sindicato ha remarcado que resulta "inadmisible" la actitud de la compañía, que a su juicio ha mantenido "un régimen sancionador" que es claramente represivo y perjudicial al no contar con ningún tipo de garantía de defensa para sus trabajadores y trabajadoras".

Así, la FSC-CCOO de Andalucía ha exigido que la extinción de los contratos se hubiera tramitado bajo las garantías del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y no mediante el amparo de un documento obsoleto y caducado desde hace veinte años.

Por otra parte, CCOO-A ha reclamado revisar la postura de la patronal para obligar a Glovo a paralizar las subcontrataciones y sentarse a negociar un Convenio Colectivo propio, acorde a la realidad laboral. Además, ha constatado que las acciones de la empresa durante las elecciones sindicales "atentan de manera frontal contra su derecho fundamental a la libertad sindical reconocido en el art. 28 CE", lo que ha supuesto para el sindicato "un grave obstáculo" para el Diálogo Social.

De esta manera, CCOO-A ha sido "tajante" respecto a la necesidad de organización y ha invitado a todos los repartidores a acudir a las sedes sindicales para recibir asesoramiento jurídico inmediato frente al ERE. Por último, la representación laboral ha advertido de que ha mantenido intacta su hoja de ruta de movilizaciones y ha exigido al empresariado que asuma su responsabilidad y paralice definitivamente este ataque contra el empleo de la clase trabajadora.