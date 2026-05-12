CCOO-A avisa de "falta de planificación" del SAS para el verano y la Junta defiende que el acto único es "necesario"

Archivo - Una enfermera observa la ecografía de una paciente en la UCI. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha lamentado este martes que la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de cubrir las necesidades asistenciales del periodo vacacional hasta el 30 de septiembre mediante contrataciones por listado adicional "evidencia la falta de planificación de la política sanitaria del Gobierno andaluz". Por ello, esta organización sindical ha exigido a la Administración la baremación de todas las personas inscritas en la bolsa de empleo y un modelo de contratación basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Desde el Servicio Andaluz de Salud han trasladado a preguntas de Europa Press que la medida adoptada --de la que CCOO es el único sindicato que se ha desmarcado-- para posibilitar la oferta de contratos de duración hasta el mes de septiembre --acto único-- responde a una "decisión acordada por la mayoría de las organizaciones integrantes de la Comisión Central de Bolsa, ante la necesidad de garantizar la cobertura asistencial durante el periodo estival en aquellas categorías y ámbitos en los que, una vez agotados los candidatos disponibles en bolsa oficial, resulta necesario acudir a mecanismos adicionales previstos en el propio sistema".

Tal como ha quedado recogido en una nota, CCOO Andalucía lleva "meses" advirtiendo de que "sin una solución estructural y una planificación adecuada", el verano volvería a afrontarse con "medidas improvisadas y alejadas" de un modelo de contratación "justo y garantista". "Lejos de corregir esta situación", esta organización sindical ha criticado que "el SAS continúa apostando por un mecanismo excepcional, como el listado adicional, convirtiéndolo de facto en la vía habitual de contratación". Para CCOO, esta decisión evidencia una "preocupante falta de previsión" por parte de la Administración sanitaria andaluza, que "vuelve a afrontar uno de los periodos de mayor presión asistencial sin culminar la baremación de todas las personas inscritas en la bolsa, única herramienta que garantiza objetividad, transparencia y seguridad jurídica" en el acceso al empleo público.

Desde la Junta recuerdan que "los listados adicionales no constituyen un procedimiento ajeno ni opaco, sino instrumentos regulados dentro del modelo de selección temporal del SAS, cuyos integrantes cuentan con baremación de méritos de oficio y cuya configuración responde a criterios públicos y transparentes". La utilización de estos listados tiene, además, carácter "transitorio y excepcional", vinculado al proceso de implantación del nuevo pacto de bolsa aprobado por unanimidad de todas las organizaciones sindicales con representación en Mesa Sectorial a finales del año 2025. Dicho pacto incorpora precisamente mejoras dirigidas a reforzar la transparencia, la agilidad y la simplificación de los baremos y procedimientos de contratación.

Durante el año 2026 se están desarrollando los trabajos técnicos y administrativos necesarios para la constitución de las nuevas bolsas conforme al nuevo modelo acordado, ha apuntado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. De hecho, "en estos momentos, ya se encuentran publicadas las convocatorias para la constitución de las nuevas bolsas de todas las categorías del Servicio Andaluz de Salud. Por tanto, "la situación actual responde a una fase transitoria derivada del cambio de modelo acordado en Mesa Sectorial, cuya finalidad es precisamente avanzar hacia un sistema más ágil, ordenado y garantista, compatibilizando dicha transición con la obligación del SAS de asegurar en todo momento la adecuada continuidad asistencial a la ciudadanía andaluza".

Sin embargo, para CCOO, "el uso generalizado del listado adicional genera importantes desigualdades entre profesionales y deja sin garantías derechos básicos en la contratación", advierte la FSS-CCOO Andalucía, que recuerda que, entre otras cuestiones, este sistema no respeta la promoción interna temporal, no aplica el cupo de discapacidad y utiliza criterios de desempate arbitrarios, como la fecha de inscripción en cualquier categoría, "completamente ajenos al mérito y la capacidad profesional". CCOO considera "especialmente grave" que el SAS normalice un procedimiento extraordinario mientras continúa "sin dar respuesta" a los aspirantes que "siguen pendientes" de baremación en la bolsa. "Esta situación provoca incertidumbre, falta de transparencia y un profundo malestar entre las y los profesionales sanitarios", añade la organización sindical.