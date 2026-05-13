CCOO avisa de la posible privatización de servicios portuarios de Andalucía y pide el mantenimiento del empleo público

Archivo - CCOO avisa de la posible privatización de los servicios portuarios de Andalucía y pide el mantenimiento del empleo público. Imagen de archivo - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha manifestado su preocupación ante el anuncio público del Director General respecto a la posibilidad de traspasar a gestión privada toda clase de instalaciones y servicios del sistema portuario público de la Junta de Andalucía. Según el sindicato, "este anuncio abre la puerta de a la privatización de servicios públicos esenciales en instalaciones portuarias de uso pesquero, comercial y náutico-recreativo, destacando el alto valor comercial de estas infraestructuras, que funcionan como motores clave para la generación de empleo y actividad industrial en sus áreas de influencia".

Según ha informado CCOO en una nota, "instalaciones como las lonjas son puntos de entrada críticos para productos básicos dentro de la cadena alimentaria". Así, "la pérdida de la gestión pública dificultará el acceso de la ciudadanía a estos servicios y provocará un deterioro en las condiciones laborales y sociales, afectando tanto al personal de la APPA como a los miles de trabajadores vinculados a la cadena de valor portuaria", ha advertido CCOO.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, "alejados de corporaciones estrictamente mercantilistas, carentes de responsabilidad social o de fondos buitre perjudiciales para el interés común".

De este modo, CCOO ha pedido a la dirección de la agencia APPA "condiciones laborales y sociales justas, acordes a lo establecido en la normativa del empleo público", como el acceso a la negociación colectiva en igualdad de condiciones para la negociación del obsoleto convenio colectivo vigente, actualización en conceptos salariales, laborales, de formación y ayudas sociales.

Además de "la instauración de carrera profesional, acceso reglado a puestos de destino y la dotación de una tasa de reposición efectiva acorde a la mermada plantilla laboral existente".

Por último, el sindicato ha señalado que estará vigilante frente a cualquier proceso de privatización en el sistema portuario andaluz, "actuando como garante de los derechos laborales en un servicio que consideran esencial para la comunidad".