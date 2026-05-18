CCOO Córdoba advierte en un informe sobre el "progresivo deterioro asistencial, organizativo y laboral" del Reina Sofía

Archivo - Vista exterior del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha elaborado un "exhaustivo informe" sobre la situación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el conjunto de la sanidad pública cordobesa, y ha reflejado en el que mismo que "evidencia un progresivo deterioro asistencial, organizativo y laboral".

A este respecto y a través de una nota, el secretario general del mencionado sindicato, José Damas, ha señalado que "el informe pone de manifiesto que el incremento continuado de las listas de espera, la reducción de profesionales, la infrautilización de infraestructuras sanitarias y las deficiencias denunciadas por el personal requieren medidas urgentes, estructurales y sostenidas que garanticen una atención sanitaria pública, digna y de calidad para la ciudadanía".

Así, según los datos publicados por la propia Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, correspondientes a junio de 2025, "el número de personas en lista de espera en el Hospital Reina Sofía alcanza cifras especialmente preocupantes, con 56.653 personas pendientes de atención sanitaria especializada, de las cuales, 38.197 estaban pendientes de consultas externas y pruebas diagnósticas y 18.456 en lista de espera quirúrgica. Estas cifras suponen un incremento de 16.569 personas en listas de espera respecto a los datos de diciembre de 2024".

La situación "no es mejor en el resto de hospitales de la provincia", pues, en el Área Sanitaria Norte, compuesta por los hospitales del Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo) y del Valle de los Pedroches (Pozoblanco), "las listas de espera se han incrementado en 865 personas de junio de 2019 a junio de 2025, pasando de 4.369 a 5.234 las personas que están esperando una consulta con el especialista o una intervención quirúrgica".

En ese mismo periodo de tiempo, en el Área Sanitaria Sur, conformada por los hospitales de Puente Genil, Montilla y Cabra, "la población en listas de espera se ha incrementado en 6.372 personas, pasando de 14.481 a 20.853 personas". Pero, además, "actualmente existen procedimientos quirúrgicos con demoras de hasta 496 días, siendo la demora media quirúrgica de en torno a los 200 días".

En resumen, "de 67.626 personas en listas de espera en la provincia en junio de 2019 hemos pasado a 82.730 en junio de 2025, eso es un aumento de más de 15.000 personas, y aunque la Consejería no nos ofrece cifras actualizadas, todo hace pensar que esas cifras siguen aumentando", según ha lamentado el responsable de Sanidad de CCOO de Córdoba.

Además, según ha señalado, "resulta especialmente grave que las listas de espera continúen aumentando pese a la derivación de numerosos procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas a la sanidad privada, mediante financiación pública y la implantación de programas de autoconcierto en el propio Hospital Reina Sofía".

A este se une que, "mientras las listas de espera aumentan, el personal de la sanidad pública cordobesa se reduce. El Reina Sofía ha perdido 531 profesionales entre 2019 y 2026, y eso a pesar de la ampliación de infraestructuras y de la apertura del nuevo edificio de Consultas Externas del Materno-Infantil".

En concreto y, de nuevo, según los datos de la propia Consejería de Sanidad, el centro hospitalario cordobés "ha pasado de 6.228 profesionales en septiembre de 2019 a 5.697 en marzo de este año, una disminución que repercute directamente en la calidad asistencial, la sobrecarga laboral y el incremento de las listas de espera", según ha lamentado Damas.

La falta de personal "es el principal problema que apunta la propia plantilla del Reina Sofía, pero no es el único", pues se le suman "la inestabilidad en los cuadrantes de trabajo, condiciones laborales inadecuadas, el déficit de facultativos especialistas y de anestesistas, así como de profesionales de salud mental y en atención temprana y logopedia".

También hay "falta de monitores hospitalarios y de personal celador en trasplantes", además de "escasez de ropa y material básico, como pijamas, batas, toallas o pañales para los pacientes", junto al "cierre de plantas, la saturación del servicio de urgencias, la sobredimensión de cargos intermedios, la falta de regulación de coordinadores técnicos sanitarios, el intrusismo profesional o la falta de taquillas".

Son "carencias que evidencian el deterioro significativo de la sanidad pública cordobesa", y a todo ello se une "una infrautilización de las infraestructuras sanitarias, algunas de las cuales sufren un absoluto abandono por parte de la Consejería de Sanidad".

Es el caso del Hospital Los Morales, "que mantiene gran parte de sus plantas cerradas, cuando podría brindar una solución a la falta de espacio del Hospital General y del Provincial", y "algo similar ocurre con el Hospital de Palma del Río, dependiente del Complejo Hospitalario Reina Sofía y que permanece prácticamente cerrado desde su inauguración en noviembre de 2022".

De hecho, el hospital palmeño "actualmente funciona bajo un modelo ambulatorio y de alta resolución, limitándose la actividad a determinadas consultas especializadas algunos días al mes, así como a servicios de radiodiagnóstico y rehabilitación. Las áreas de hospitalización y numerosos servicios continúan cerradas desde su inauguración hace casi cuatro años".

Para el responsable de CCOO, "es evidente que la situación de deterioro de la sanidad pública no se solventa derivando dinero público a la sanidad privada que, por otra parte, empieza a dar síntomas de sobrecarga. Se necesitan inversiones acordes a las necesidades de una población que vive más años y que, por extensión, requiere más atención durante más tiempo", explicando Damas que estas inversiones "deben comenzar por la Atención Primaria, puerta de entrada a la sanidad pública, y en donde se podrían solventar numerosos casos que evitarían la sobrecarga hospitalaria".