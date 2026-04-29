CCOO y CTA critican la falta de personal en el Zoo de Córdoba y piden su cierre parcial si no se amplía la plantilla

Archivo - Un tigre del Zoo de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de CCOO y CTA en el Ayuntamiento de Córdoba han criticado este miércoles la "grave situación de precariedad e insuficiencia de plantilla que asola al servicio de cuidadores del Zoológico Municipal", asegurando que "esta intolerable merma de personal está empujando a los trabajadores a un límite físico y psicológico inasumible", por lo que piden el cierre parcial de las instalaciones sino se amplía la plantilla.

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, "para garantizar la operatividad básica y el cuidado de las especies, es ineludible contar con un mínimo de seis cuidadores en el turno de mañana y dos en el de tarde, únicamente para trabajos básicos. Actualmente, estas cifras no se están cubriendo, lo que pone en grave riesgo el funcionamiento del centro y la propia integridad física del personal".

Por eso, a juicio de los sindicatos resulta "indignante que el reciente reconocimiento otorgado al Zoológico por la EAZA (Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios) oculte esta realidad", aclarando que "este logro se sostiene única y exclusivamente sobre el esfuerzo titánico y las cargas de trabajo inaceptables que asume la plantilla, encubriendo las deficiencias de la Administración" local.

En opinión de CCOO y CTA, "esta falta de efectivos supone un grave riesgo para la salud de los trabajadores, imposibilitando atender de forma óptima a los animales y contraviniendo el espíritu de la Directiva 1999/22/CE y de la actual Ley de Bienestar Animal".

Por todo ello, los sindicatos han exigido "la dotación urgente e inmediata de personal para alcanzar los mínimos requeridos de seis profesionales por la mañana y dos por la tarde" y, en caso de "no ser posible alcanzar estas cifras de mínimos" han demandado "el cierre parcial de las instalaciones por la tarde".

CCOO y CTA han concluido que "la inexistencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) adecuada, que paliaría el déficit estructural existente, unido a la rigidez de los procedimientos administrativos" del Ayuntamiento de Córdoba, "inciden de manera determinante en la merma operativa y condicionan la actual prestación del servicio".