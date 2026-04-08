CCOO destaca "la necesidad de subir los salarios" en la asamblea celebrada con delegados de las provincias andaluzas

Inicio de la asamblea andaluza 'De las respuestas a la acción' convocada para reclamar soluciones a los problemas de las personas trabajadoras celebrada en Sevilla. A 8 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha celebrado este miércoles una asamblea andaluza que ha congregado en Sevilla en torno a 2.000 delegados del sindicato procedentes de las ocho provincias andaluzas bajo el lema: "De las respuestas a la acción" con el objetivo de dibujar las propuestas sindicales para resolver los problemas que tienen los trabajadores de Andalucía en el ámbito laboral y social. Entre esas prioridades, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha destacado "la necesidad de subir los salarios".

Según ha informado CCOO en una nota, "no es posible que tengamos los salarios más bajos de este país y que la gente trabajadora de Andalucía esté empobrecida por una subida de los precios de los productos y de los servicios que nos impide llegar a mediados de mes". Por tanto, "es el momento de subir los salarios y no valen excusas de la patronal", ha manifestado López.

Por otro lado, la salud laboral --con un accidente laboral mortal cada tres días provocado por la falta de medidas preventivas en las empresas--, el retroceso de la igualdad en las empresas --fruto del negacionismo--, o la falta de estabilidad laboral --con un 56% de contratos parciales involuntarios--, han sido otras de las cuestiones que han centrado el discurso de la dirigente sindical que ha vuelto a mostrarse muy crítica con la gestión que está haciendo el Gobierno andaluz de los servicios públicos.

Asimismo, ha indicado que el presidente Moreno Bonilla en lugar de escribir un libro llamado Manual de convivencia, tenía que escribir el libro de El manual de la privatización de los servicios públicos en Andalucía porque "la sanidad pública es un caos por su política privatizadora, las universidades públicas están asfixiadas, la formación profesional es un drama para las familias y la lista de espera y plazos de resolución de la dependencia son una vergüenza nacional".

Por otra parte, la secretaria general de CCOO-A junto a otras organizaciones sociales ha impulsado una iniciativa legislativa popular (ILP) para hacer "real y efectivo" el derecho a la vivienda en Andalucía. Para ello, reclaman, entre otras medidas: financiación suficiente, aumento del parque de viviendas de VPO y precios asequibles de los alquileres.

En esa misma línea se ha expresado el secretario general de CCOO, quien ha dicho que "en medio del caos que quieren instalar las extremas derechas en Europa y en el mundo, España puede ser una alternativa a ese caos, pero para ello tiene que reforzar una agenda social que apele a las mayorías sociales y sus condiciones materiales de vida". Además, ha insistido en que "hay que poner freno al caos y al desorden, que es la única propuesta de las nuevas extremas derechas que en España representa Vox".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu ha aseverado que "queremos conformar el proyecto de la mayor organización sindical y social de este país, salir a la calle y defender los intereses de la gente trabajadora".

Igualmente, el secretario de Organización de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha puesto en valor a su activo sindical, con más de 18.000 delegados que "son el motor y el alma de CCOO, sindicalistas de referencia en sus empresas, en sus pueblos, en sus provincias y en sus sectores de actividad que, con su compromiso diario y militancia, construyen más igualdad, mayor justicia social y trabajan para cambiar las reglas del juego que nos quieren imponer".

En esta línea, Blanco ha instado a los representantes de CCOO a seguir siendo "referentes" entre los trabajadores porque "las conquistas conseguidas durante todo este tiempo son el mejor legado y un referente para los sindicalistas que hoy estamos al frente, pero también un pilar y revulsivo para seguir peleando por reconstruir convivencia y democracia en este país, porque los derechos no se heredan se pelean día a día".

Al término de la asamblea, ha tenido lugar una manifestación desde el Auditorio Cartuja Center hasta la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, pasando por la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía bajo el lema "Subida salarial", y este miércoles por la tarde habrá un encuentro de CCOO con las organizaciones sociales para "analizar la realidad andaluza".