CCOO-A e ISA critican que la Junta "continúa sin resolver" la aplicación del teletrabajo y exigen respuestas

Imagen de una mujer delante de un ordenador. (Imagen de archivo). - UNSPLASH

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dos sindicatos, CCOO e ISA, han recibido "con escepticismo" el anuncio de la Secretaría General para la Administración Pública de una resolución para "homogeneizar" la aplicación del teletrabajo en la Junta de Andalucía, de la que a día de hoy no se ha hecho público el texto.

Según han informado en una nota, los sindicatos han señalado que la regulación actual es la que se implantó de urgencia ante la pandemia de la Covid-19, y que "el Decreto de Teletrabajo lleva negociado y a espera de publicación desde julio de 2024". "Lo que ahora se aprueba son retoques en el marco regulatorio para la pandemia, que no solventan los principales problemas en la aplicación del teletrabajo en la Junta", han aseverado.

Por ello, CCOO-A e ISA han considerado que los avances son pocos y han sido forzados por la presión sindical: "Hemos recogido más de dos mil firmas en un tiempo récord, y cada día se suman más personas. La relación entre el éxito de la campaña y que la Junta haya movido ficha es indudable, y nos alegramos de haber sido el revulsivo necesario, pero el paso dado es muy tímido y no soluciona el grueso de los problemas".

Así, las dos organizaciones sindicales han asegurado que "siguen decepcionadas" al comprobar que se mantiene un solo día de teletrabajo en lugar de los dos mínimos de otras administraciones, ya que, a su juicio, "no se garantiza que el personal al que hasta ahora la Junta ha impedido injustificadamente acceder a teletrabajo pueda ahora hacerlo, ni equipara los mecanismos de justificación del trabajo realizado con la modalidad presencial".

Además, "es gravísimo que, tras más de dos años de espera, la Administración mantenga que hasta septiembre no publica el Decreto de Teletrabajo, que además no entra en vigor hasta 6 meses después de su publicación en BOJA. De esto no ha cambiado ni una coma, es indignante", han resaltado las fuentes sindicales.

Para los sindicatos, esta nueva resolución del SGAP, "de la que asombrosamente no hay texto publicado, solo comunicados y artículos en prensa, aparentemente incluye algunos avances pero no soluciona los problemas sobre teletrabajo, por lo que anuncian que siguen adelante con sus acciones de protesta, a la vez que agradecen su apoyo a las miles de empleados públicos que están sumándose a la campaña de firmas".

Asimismo, ambas organizaciones sindicales han apuntado que la resolución "no ha pasado aún por las mesas de negociación correspondientes", que son los órganos legales previstos para abordar temas tan importantes. "Reseñan que antes de las elecciones desde Función Pública aseguraron que así lo harían", han añadido.

De este modo, los sindicatos han reiterado su disposición al diálogo y la negociación, pero "no aceptamos dar "cheques en blanco" a la Administración ni más rebajas, retrasos e incumplimientos". Por último, ISA y CCOO-A han animado a quien lo desee a seguir participando en la recogida de firmas en los centros de trabajo o a través de change.org (Teletrabajo en la Junta de Andalucía ya. ¡No más excusas!), y en las posibles movilizaciones posteriores hasta conseguir todos los objetivos reclamados.