CCOO-A lamenta la muerte de tres trabajadores andaluces en 24 horas en accidentes "que podrían haberse evitado"

Imagen de archivo. - JUNTA DE EXTREMADURA

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras de Andalucía ha lamentado la pérdida de la vida de tres personas trabajadoras en las últimas 24 horas en "eres accidentes que podrían haberse evitado con el cumplimiento de las medidas preventivas y la aplicación adecuada de la prevención de riesgos laborales". Por ello, han exigido que las empresas "se tomen en serio las evaluaciones de riesgos, que deje de ser una mera formalidad y se traduzca en una mejora real de las condiciones de seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores de Andalucía", tal y como han señalado fuentes del sindicato a Europa Press.

Según cifras oficiales de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, hasta junio de 2026 se han registrado, sumando los accidentes en jornada de trabajo y los accidentes in itinere, un total de 51.617 accidentes laborales, lo que supone un incremento del 3,065% respecto al mismo periodo de 2025.

Así, la siniestralidad aumenta entre los hombres trabajadores en un 0,94%, pero especialmente entre las mujeres trabajadoras andaluzas, con un incremento del 3,95%. Estos datos "resultan aún más preocupantes" cuando hablamos de siniestralidad mortal: el aumento alcanza el 9,52%, con un total de 69 accidentes mortales, superando incluso las cifras de 2024. Por sexos, mientras entre los hombres la mortalidad creció un 17,54%, entre las mujeres descendió un 66,67%. Además, según los propios registros de CCOO-A, hasta agosto han perdido la vida 78 personas trabajadoras en Andalucía.

En cuanto a los accidentes en jornada de trabajo, estos aumentan en términos absolutos un 1,82%, siendo el incremento más notable entre las mujeres trabajadoras, con un 4,56%, frente al 0,74% registrado entre los hombres. Este dato evidencia que, en la creciente generación de empleo, son las mujeres trabajadoras andaluzas quienes ocupan puestos "con condiciones laborales más precarias", lo que las expone en mayor medida a sufrir un accidente laboral. En lo referente a la mortalidad en jornada, esta aumentó un 16,67%, pasando de 48 a 56 accidentes mortales hasta junio de 2026.

Respecto a los accidentes in itinere, el aumento global fue del 2,38%, incrementándose un 2,63% entre los hombres y un 2,16% entre las mujeres trabajadoras andaluzas, quienes además continúan registrando el mayor número de accidentes leves.

Entre los factores que influyen destacan los desplazamientos irregulares, la parcialidad y el conflicto trabajo familia donde se muestra la dificultad para conciliar trabajo y vida familiar. En cuanto a la mortalidad in itinere, esta descendió un 13,33%, pasando de 15 accidentes mortales hasta junio de 2025 a 13 en el mismo periodo de 2026.

Por sectores de actividad, en los accidentes en jornada de trabajo el sector servicios acumula el 56,74% de los casos, seguido de construcción, industria y agricultura. En los accidentes in itinere, el sector servicios concentra el 78,43% de los accidentes, seguido de industria, construcción y agricultura.

Según la incidencia, debemos señalar que la siniestralidad laboral total en jornada ha descendido un 1,02%, y un 0,48% en los accidentes in itinere. Este descenso se debe principalmente a que la mayor generación de empleo se está produciendo en sectores con baja siniestralidad.

No obstante, el sindicato ha destacado que vienen observando, y han manifestado su preocupación, que "esta tendencia descendente se está ralentizando". Además, han añadido que cuando se habla de accidentes mortales, la incidencia ha aumentado respecto a 2025 en 0,03 puntos en jornada de trabajo y apenas se reduce en 0,01 puntos en los accidentes in itinere.

Asimismo, cuando se van a cumplir dos años de la III Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y entrando en la fase final de ejecución de su primer plan de actuación, han reclamado a la Junta de Andalucía que adopte las medidas pertinentes y "continúe ejecutando las acciones acordadas y consensuadas con los agentes económicos y sociales".

"Estas medidas son esenciales para reducir las elevadas cifras de siniestralidad en nuestra comunidad autónoma. Del mismo modo, instamos a iniciar cuanto antes la elaboración del que será el segundo plan de actuación de esta estrategia, garantizando así la continuidad y el refuerzo de las políticas públicas en materia de seguridad y salud laboral", ha concluido la organización.