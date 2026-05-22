CCOO subraya la "fuerte bajada" del paro en 2025 aunque la provincia de Jaén lidera la "precariedad y sueldos bajos"

La secretaria general de CCOO Jaén, Silvia de la Torre (centro), la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, y el secretario de Empleo y Acción Sindical de Jaén, Joaquín Armenteros, durante la rueda de prensa. - CCOO

JAÉN 22 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Jaén ha presentado su informe sobre la situación del mercado laboral en la provincia durante el año 2025. El análisis confirma una evolución positiva del empleo y una "fuerte bajada" del desempleo, aunque alerta de que continúan existiendo "graves problemas estructurales" relacionados con la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios.

La secretaria general de CCOO en Jaén, Silvia de la Torre, ha destacado en rueda de prensa que Jaén ha registrado durante 2025 la mayor bajada del paro de toda Andalucía en términos porcentuales, con una reducción del 17,3 por ciento respecto al año anterior. En términos absolutos, la provincia cuenta con 9.227 personas desempleadas menos que en 2024, situándose la tasa de paro en el 15,9 por ciento, 3,5 puntos menos que el año anterior.

Además, la ocupación creció un 5,2 por ciento, superando ampliamente la media andaluza, alcanzando las 233.356 personas ocupadas. Los sectores que más empleo generaron fueron los servicios a empresas, la construcción, el comercio y la hostelería, así como la agricultura.

De la Torre ha valorado que estos datos consolidan algunos de los efectos positivos de la reforma laboral acordada en 2021, especialmente en la reducción de la temporalidad extrema y en el aumento de la contratación indefinida.

Sin embargo, ha advertido de que la realidad laboral de la provincia continúa marcada por "una elevada precariedad". Jaén sigue teniendo la tasa de temporalidad más alta de Andalucía, con un 25,8 por ciento, y además el 74,1 por ciento de los contratos indefinidos firmados en la provincia corresponden a la modalidad de fijo discontinuo, mientras que únicamente el 15,6 por ciento son indefinidos a jornada completa.

Para CCOO, estos datos reflejan que muchas empresas están sustituyendo la temporalidad tradicional por "fórmulas de empleo igualmente precarias y estacionales".

El informe también pone el foco en la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Solo el 32,5 por ciento de los contratos firmados en 2025 correspondieron a mujeres y la parcialidad femenina "continúa disparada", alcanzando el 21,2 por ciento, frente al 4,1 por ciento de los hombres.

En materia salarial, Jaén vuelve a situarse como la provincia con los salarios más bajos de Andalucía, con una media anual de 17.792 euros, muy lejos de los más de 24.900 euros de media nacional. Desde el sindicato se ha incidido en que "no basta con crear empleo; es imprescindible crear empleo digno, estable y con salarios suficientes para garantizar condiciones de vida adecuadas", para lo que reclaman la necesidad de un mayor control sobre la contratación.

CCOO ha abogado por un refuerzo urgente de la Inspección de Trabajo para combatir el fraude laboral, especialmente el abuso de los contratos fijos discontinuos, la parcialidad involuntaria y las horas extraordinarias no remuneradas.

Igualmente, el sindicato ha exigido una mejora de las políticas activas de empleo --competencia directa de la Junta de Andalucía--, más recursos para formación y orientación laboral, una estrategia específica para jóvenes y mujeres, así como avanzar hacia la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial.

Para finalizar, CCOO ha señalado que el crecimiento económico y del empleo en Andalucía y en Jaén "no puede sostenerse sobre salarios bajos y precariedad laboral", defendiendo que "el bienestar de la ciudadanía trabajadora debe ser el verdadero motor del desarrollo económico".

En la presentación del informe han intervenido también la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, y el secretario de Empleo y Acción Sindical de Jaén, Joaquín Armenteros.