CCOO y UGT celebran en Málaga el acto central del 1 de Mayo para clamar por la vivienda y los salarios

Archivo - Manifestado del 1 de mayo de 2022 en Málaga capital en imagen de archivo. - CCOO MÁLAGA - Archivo

SEVILLA/MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han convocado en Málaga el acto central del 1 de Mayo, coincidiendo con la apertura de campaña electoral de los próximos comicios el 17 de mayo, para clamar por la vivienda y los salarios. Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, asistirán este año a la movilización que se celebrará en Málaga y no así a la de Madrid, como suele ser lo habitual.

Coincidiendo con la celebración del acto en Málaga, los sindicatos se movilizarán también en Almería a las 11,00 horas, con salida en la explanada del puerto y finalización en puerta de Purchena; Cádiz a las 12,00 horas desde la plaza de la Constitución hasta la plaza de la Catedral; Algeciras a las 12,00 horas desde la avenida Gesto de la Paz hasta la plaza San Isidro y Trebujena a las 19,30 horas desde la plaza de España, finalizando en el mismo lugar.

Además, en Córdoba comenzará a las 11,30 horas desde la glorieta de la Cruz Roja hasta la plaza de las Tendillas; en Granada a las 12,00 horas desde los jardines del Triunfo hasta la plaza Isabel la Católica; en Motril comenzará a las 12,00 horas en la Avenida Pío XII hasta la plaza de las Comunidades Autónomas; en Huelva a las 11,00 horas desde la plaza Doce de octubre hasta la plaza de las Monjas; En Jaén a las 10,30 horas desde la plaza de la Constitución hasta el paseo de las Bicicletas y finalmente en Sevilla a las 12,00 horas desde la puerta Jerez hasta la plaza de San Francisco.

Además, CCOO y UGT han convocado más de un centenar de manifestaciones para mañana 1 de Mayo, Día del Trabajador, con el fin de reivindicar en las calles la mejora en el acceso a la vivienda y de los salarios, así como para trasladar su 'No' a la guerra ante los afanes "imperialistas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los secretarios generales estarán acompañados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha confirmado este jueves su asistencia al acto central de Málaga.

La movilización de Málaga se iniciará a las 11.30 desde la Avenida Manuel Agustín Heredia, número 36, y transcurrirá por la calle Alameda de Colón, Alameda Principal y Marqués de Larios hasta la Plaza de la Constitución, donde finalizará.

En la rueda de prensa para presentar los actos centrales de la movilizaciones el pasado 20 de abril, Sordo y Álvarez justificaron su asistencia a la movilización de Málaga por ser esta ciudad el escenario de alguna de las reivindicaciones sindicales del Día del Trabajador, como el encarecimiento de la vivienda.

En este sentido, ambos líderes sindicales negaron cualquier motivación política detrás de este cambio en referencia a que el próximo fin de semana se inicia la campaña electoral andaluza.

LA VIVIENDA, EL EJE CENTRAL DE LA MOVILIZACIÓN

Sordo y Álvarez han situado el problema del acceso a la vivienda como uno de los ejes centrales de las reivindicaciones de este 1 de Mayo y han denunciado que su encarecimiento se está llevando la mejora salarial de los últimos años.

Por ello, han reclamado la construcción de al menos dos millones de viviendas a precios asequibles, movilizar vivienda vacía, topar el alquiler en zonas tensionadas o limitar e incluso eliminar el uso de viviendas con fines especulativos, así como el de vivienda turística.

En esta línea, Sordo ha pedido hacer un ejercicio de pedagogía de aquí al próximo proceso electoral autonómico y municipal para que la ciudadanía sepa que muchas comunidades autónomas están boicoteando la Ley de Vivienda y, por tanto, son las responsables de que no se estén aplican límites al precio de alquiler.

CCOO y UGT han pedido un pacto interadministrativo sobre la vivienda y han llamado a la CEOE a "espabilar" e involucrarse en el mayor problema económico del país, ya que las empresas no van a encontrar trabajadores ahí donde las personas deban destinar casi todo su salario a pagar un alquiler.

NECESIDAD DE MEJORAR LOS SALARIOS

De igual manera, ambos líderes sindicales han llamado a salir a la calle mañana para reforzar la protección de los hogares, sobre todo los que están por debajo de la renta media, para lo que los sindicatos han propuesto un incremento de los salarios de entre un 4% y un 7% para este 2026, el 2027 y el 2028, en el marco del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que los agentes sociales deben negociar tras caducar el año pasado el último.

"No puede haber casi 11 millones de personas en el país con salarios estancados", reivindicó Sordo en la rueda de prensa para presentar la campaña, en la que los líderes sindicales exigieron al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, poner "día y hora" para constituir la mesa del pacto de salarios para el periodo 2026-2028, ya que los conflictos laborales han crecido y se agudizarán si no se tiene la base del nuevo AENC.