CCOO valora el "éxito de movilización" en la huelga de PTIS en Andalucía "pese a unos servicios mínimos abusivos"

Concentración el 13 de mayo de 2026 frente a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en la jornada de huelga convocada por CCOO en el colectivo de los PTIS. - CCOO-A

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha calificado este miércoles de "éxito de movilización" la jornada de huelga convocada entre el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) externalizado en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga. La central sindical ha insistido en las principales reivindicaciones: fin de la privatización del servicio en la escuela pública, equiparación salarial; estabilidad laboral; respeto a los periodos vacacionales y fin de los "abusos empresariales" y del "abandono institucional".

"Esta lucha no es sólo laboral sino también una defensa de la educación pública inclusiva y de calidad, ya que la precarización de las PTIS repercute directamente en el alumnado más vulnerable". En una nota de prensa CCOO ha explicado que "a pesar de la imposición de servicios mínimos abusivos, que en muchos casos han rozado el 100% de la actividad y han limitado gravemente el ejercicio del derecho fundamental a la huelga, el seguimiento ha sido del 95% entre aquellas personas que no estaban obligadas por los servicios mínimos, lo que evidencia el profundo malestar del colectivo".

Según ha apuntado la federación "la jornada se ha desarrollado sin incidencias, en un clima de responsabilidad y compromiso con la comunidad educativa. Además, trabajadores se han concentrado a las puertas de las delegaciones de Educación en las distintas provincias, visibilizando sus reivindicaciones y denunciando la situación de precariedad que sufren".

CCOO ha denunciado que la fijación de estos servicios mínimos "supone una vulneración del derecho de huelga, tal y como ya han reconocido sentencias previas del TSJA que han declarado ilegales resoluciones similares en este mismo sector. Lejos de corregir esta práctica, la Administración vuelve a imponer condiciones que desnaturalizan el derecho a la movilización".

El sindicato ha insistido en que el colectivo de PTIS "es esencial para garantizar la inclusión educativa, pero continúa sufriendo condiciones laborales precarias derivadas de la externalización del servicio: salarios bajos, inestabilidad, pérdida de derechos y exposición a abusos empresariales". CCOO ha dejado claro, además, que esta situación no es exclusiva de las PTIS, sino que afecta también a otros colectivos igualmente esenciales para la inclusión educativa, como el de las intérpretes de lengua de signos (ILSE), "que comparten la misma precariedad estructural derivada de la privatización del servicio: condiciones laborales desiguales, falta de estabilidad y escaso reconocimiento profesional".

Finalmente, CCOO ha reiterado que continuará con las acciones legales y sindicales necesarias para defender los derechos del colectivo y exige a la Administración andaluza que rectifique y abra una vía de diálogo real. "Sin PTIS no hay inclusión, y sin inclusión no hay educación pública", apostillan.