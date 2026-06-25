CECE Andalucía advierte de que la reducción de ratios en Infantil 0-3 pone en riesgo la continuidad de los centros

Archivo - Asamblea anual de CECE Andalucía celebrada en Córdoba. (Imagen de archivo). - CECE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) ha expresado su máxima preocupación por la propuesta presentada por el Ministerio de Educación para reducir "de forma drástica" las ratios de alumnado en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), estableciendo grupos máximos de 4 alumnos de 0 a 1 año, 6 alumnos de 1 a 2 años y 8 alumnos de 2 a 3 años, con aplicación progresiva a partir del curso 2027-2028.

Según han comunicado en una nota, la organización considera que esta propuesta supone "una grave amenaza" para la sostenibilidad de gran parte de la red de escuelas infantiles existentes y pone en riesgo el modelo que durante años ha permitido a miles de familias acceder a una plaza educativa de 0 a 3 años.

Por ello, CECE Andalucía ha rechazado que "una reducción tan extrema de ratios pueda imponerse sin haber realizado previamente un estudio de impacto económico, territorial y social que analice sus consecuencias reales sobre la oferta educativa existente".

Así, la secretaría general de CECE Andalucía, Carmen Mora, ha aseverado que "la calidad educativa no depende exclusivamente del número de alumnos por aula". "La propuesta anunciada parte de planteamientos teóricos que ignoran la realidad de los centros y que pueden generar efectos contrarios a los pretendidos: menos plazas, menos oferta y menos capacidad de elección para las familias", ha criticado.

En este sentido, la organización ha advertido que la aplicación de estas ratios supondría una reducción drástica de la capacidad autorizada de los centros, obligando a multiplicar espacios, personal y costes de funcionamiento hasta niveles incompatibles con la viabilidad económica de la mayoría de las escuelas. A esta situación se suma el anuncio de nuevos requisitos relacionados con dimensiones de aulas, patios, salas de profesorado, aseos, climatización y otros espacios que afectarían tanto a centros públicos como privados.

Para CECE Andalucía, la combinación de una reducción radical de ratios y nuevas exigencias estructurales constituye "una reforma que desconoce la realidad del sector y que puede desembocar en el cierre de numerosos centros actualmente autorizados y plenamente operativos".

En este sentido, la organización ha incidido en que Andalucía ha construido durante años una amplia red de escuelas infantiles que garantiza la atención educativa de miles de menores y facilita la conciliación familiar y laboral. A su juicio, "cualquier medida que comprometa esa red supondrá un grave perjuicio para las familias, especialmente en municipios pequeños y zonas donde la oferta educativa es limitada".

Para la secretaria General de CECE Andalucía, "resulta especialmente difícil comprender" que organizaciones sindicales que representan a trabajadores de los centros privados "estén respaldando una propuesta que, de llevarse a cabo en los términos anunciados, puede provocar el cierre de numerosas escuelas infantiles, la reducción de la oferta educativa existente y la pérdida de miles de puestos de trabajo", ha reprochado, añadiendo que "la defensa de los trabajadores no puede desvincularse de la viabilidad de los centros en los que desarrollan su actividad profesional".

Por ello, CECE Andalucía ha solicitado la retirada de la propuesta en los términos planteados y la apertura de "un proceso de diálogo real" con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector antes de iniciar cualquier modificación normativa.

"Las escuelas infantiles necesitan estabilidad, seguridad jurídica y medidas que favorezcan su continuidad. Lo que no necesitan son reformas que hagan inviable la prestación del servicio y reduzcan las plazas disponibles para las familias", ha enfatizado Carmen Mora.

Finalmente, CECE Andalucía ha reafirmado su compromiso con la defensa de las escuelas infantiles, de las familias y del mantenimiento de "una red educativa plural, accesible y sostenible".