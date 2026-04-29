El CEIP Fernando Molina, de Albanchez de Mágina (Jaén), ganador del Concurso Escolar de la ONCE

Trabajo ganador del CEIP Fernando Molina - ONCE

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de 6º de Primaria del CEIP Fernando Molina, de Albanchez de Mágina (Jaén), han sido seleccionados como ganadores absolutos del 42º Concurso Escolar de la ONCE, en la categoría B --5º y 6º de Primaria--.

Así lo ha dado a conocer el jurado nacional del concurso tras analizar los trabajos autonómicos ganadores de esta edición que ha invitado a las aulas de toda España a "pulsar el botón de pausa" para imaginar y diseñar productos accesibles que permitan a todas las personas participar en igualdad de condiciones.

En esta edición han participado 135.872 estudiantes y 2.793 docentes de 2.567 centros educativos de toda España, que han trabajado en equipo para proponer soluciones accesibles capaces de eliminar barreras en la vida cotidiana.

Cada aula ha diseñado un producto accesible y lo ha presentado mediante una imagen, con su nombre, ilustración y una explicación sobre qué barrera elimina, quién podría utilizarlo y cómo funciona.

En concreto han resultado ganadores los estudiantes de 6º de Primaria del CEIP Fernando Molina con su trabajo 'El olivo desde los sentidos', una exposición interactiva y multisensorial que muestra las cinco principales variedades de plantas de olivo de la provincia de Jaén: Picual, Arbequina, Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla y Cornezuelo, acompañadas de sus aceites (AOVE), información y diseños en 3D.

La propuesta educativa de este año ha invitado a detenerse para reflexionar, crear y actuar en equipo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. No se ha tratado de renunciar a la tecnología, sino de equilibrar el tiempo invertido en pantallas con experiencias que despierten la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico.

Para ello, estudiantes y docentes han contado con herramientas creativas y motivadoras como GuiONCE, una guía práctica con dinámicas, preguntas y consejos para estimular la creatividad del alumnado; el Gran Tablero de la Accesibilidad, un juego digital con retos reales y experienciales; y fichas de apoyo inspiradas en la metodología de innovación centrada en el usuario, conocida como design thinking, para ayudar a dar forma a sus propuestas de manera colaborativa.

Además, las aulas han podido participar en distintos retos mensuales, una dinámica que ha mantenido la creatividad activa durante todo el curso con mini desafíos temáticos y premios especiales como packs de LEGO, impresoras 3D, tabletas con Canva y Genially Pro, o relojes inteligentes.

El jurado ha valorado especialmente la viabilidad y el enfoque en la accesibilidad, la originalidad y la accesibilidad de la propia propuesta, con el objetivo de que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda comprender y disfrutar del trabajo presentado.

Las aulas ganadoras a nivel nacional en cada una de las categorías vivirán una experiencia transformadora: el Hackathon Generación Innova, un campus educativo en Madrid donde trabajarán de forma didáctica y divertida junto a expertos en accesibilidad para transformar sus ideas en soluciones reales.