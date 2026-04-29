Un centenar de estudiantes de Córdoba conoce 'Otra historia de la ciencia' en la última sesión de 'Lee Ciencia'

Sesión de 'Lee Ciencia'. - UCO

CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoras de 'Otra historia de la ciencia', una obra coral sobre relatos de la ciencia desde miradas tradicionalmente excluidas, han conversado con un centenar de estudiantes de tres centros educativos cordobeses, en el marco de la última sesión de 'Lee Ciencia', para explicarles que "el hombre fue a la Luna gracias a una mujer".

Así lo ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota en la que ha detallado que, en realidad, la llegada a la luna "fue gracias al trabajo colectivo que es el que sostiene la ciencia". En este caso, fue Katherine Johnson la matemática que realizó los cálculos y dibujó las trayectorias que permitieron el primer viaje a la Luna. Al igual que ella, las 'calculadoras de Harvard' (Williamina Fleming, Henrietta Swan Leavitt y Antonia Maury, entre ellas), revolucionaron la comprensión del cosmos gracias a sus descubrimientos de galaxias y nebulosas y a los diseños de métodos para medir distancias en el espacio a partir del estudio de fotografías en vidrio de las estrellas.

Estas son sólo algunas de las historias que recoge 'Otra historia de la ciencia', el libro coral escrito por las divulgadoras Marga Sánchez Romero, Enriqueta Barranco, Susana Escudero, Rocío Benavente, Natalia Ruiz y Clara Grima, editado por la periodista especializada en divulgación científica Elena Lázaro e ilustrado por Cirenia Arias.

El libro, que aborda el relato de la ciencia desde miradas tradicionalmente excluidas, ha protagonizado la última sesión de 'Lee ciencia. Abre tu mente', la acción de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCO que sienta a alumnado cordobés a conversar con autoras y autores de libros de divulgación que previamente han leído en clase.

En el encuentro, celebrado en la Sala Mudéjar del Rectorado de la UCO, ha reunido a casi un centenar de estudiantes de los institutos San Álvaro y Alhaken II de Córdoba y el IES Florencio Pintado de Peñarroya-Pueblonuevo en una especie de club de lectura junto a las autoras de la obra.

La sesión ha arrancado con la respuesta a la principal inquietud del alumnado, el origen o la inspiración para crear este libro. "Querer mirar de otra manera la historia de la ciencia es lo que inspiró el punto de partida del libro", ha explicado Elena Lázaro, la editora y coordinadora de la UCCi, que ha moderado esta sesión, acompañada por la matemática y divulgadora Clara Grima y con el resto de autoras en formato virtual.

Durante el encuentro, el alumnado ha preguntado por el prestigio de unas y otras tareas científicas, los fraudes en investigación y algunos de los bulos y mitos más repetidos a lo largo de la historia. Uno de los bulos más importantes de la prehistoria, ha explicado la historiadora y divulgadora de Granada Marga Sánchez, es que solo cazan los hombres.

Es falso porque "las excavaciones muestran tumbas de mujeres en fueron enterradas junto sus armas. También parece que sólo los hombres creaban el arte rupestre, pero las huellas dactilares y de manos nos demuestran que las mujeres y los niños también contaban su historia a través de las paredes", ha explicado.

Las tecnologías del cuidado y los inventos de científicas que han mejorado la vida de la humanidad a pesar de ser invisibilizados también han centrado la conversación, así como las ilustraciones de Cirenia Arias, que ha querido reflejar esos cuidados en una tecnología muy atribuida a las mujeres: el telar. El telar que ha dibujado Cirenia incluye en la tela la familia, "una metáfora en la que la mujer además de estar tejiendo con esa tecnología teje la sociedad tal y como la conocemos", ha señalado la ilustradora.

Clara Grima ha traído a la conversación a matemáticas cuyas aportaciones no han sido suficientemente reconocidas, como es el caso de Emmy Noether sin cuya colaboración Albert Einstein no podría haber formulado la teoría de la relatividad. En ese sentido, ha reivindicado la colaboración en investigación. En la misma línea, Natalia Ruiz Zelmanovitch ha reivindicado la necesidad de que estas aportaciones científicas hechas por mujeres aparezcan en los libros de textos, visibilizando así el papel de la mujer en ciencia.

'Lee Ciencia. Abre tu mente' es una actividad inspirada en una acción de la Universidad de Vic y contemplada dentro del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.