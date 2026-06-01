El centro comercial La Sierra de Córdoba se llena de diversión con los personajes de la serie infantil 'Bluey'

Los personajes de la serie infantil 'Bluey' llegan a Córdoba. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, se convertirá los próximos días 5 y 6 de junio en el punto de encuentro para familias y niños de Córdoba con la llegada de los personajes principales de la famosa serie infantil 'Bluey'.

Según ha indicado el centro comercial en una nota, bajo el título 'Bluey y Bingo Dates', el espectáculo en directo estará enfocado en el valor de la amistad y las relaciones entre los personajes de la serie.

El evento incluirá una actuación en vivo de Bluey y Bingo seguida de un 'meet & greet', donde los asistentes podrán conocer a los personajes y tomarse fotografías. Cada sesión tendrá un aforo limitado y una duración aproximada de 25 minutos de espectáculo más 25 minutos de interacción con los personajes, garantizando así un desarrollo ordenado y seguro de la actividad.

En cuanto a la programación, el viernes 5 de junio se celebrarán tres pases a las 16,30, 18,00 y 19,30 horas. Por su parte, el sábado 6 de junio contará con cinco pases distribuidos a las 12,00, 13,30, 16,30, 18,00 y 19,30 horas. Todos los espectáculos se realizarán en el espacio habilitado dentro del centro comercial.

La entrada al evento será gratuita y estará limitada a un único pase por unidad familiar. Para acceder, los asistentes deberán acercarse a la mesa habilitada junto al recinto del espectáculo y recoger la entrada física individual, correspondiendo un ticket por persona.

El acceso al recinto se realizará exclusivamente mediante la presentación de dicha entrada física, que también será necesaria para participar en el posterior 'Meet & Greet'. Los menores de edad deberán asistir obligatoriamente acompañados por un adulto, permitiéndose el acceso de un solo adulto por unidad familiar. En cualquier caso, cualquier persona sin entrada podrá ver el espectáculo desde fuera del recinto habilitado.

Asimismo, no se emitirán entradas para pases posteriores, por lo que el proceso de 'check-in', recogida de entrada y acceso será válido únicamente para el pase asignado en ese momento.

Esta iniciativa forma parte del plan del centro comercial La Sierra para reforzar su posicionamiento como punto de encuentro de vecinos y visitantes, ofreciendo ocio y entretenimiento para toda la familia. En esta ocasión, el centro pone especial atención en los más pequeños, con actividades y espectáculos diseñados para que puedan disfrutar de experiencias culturales y musicales en un entorno seguro y accesible.