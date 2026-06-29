El centro de datos para IA en Escúzar (Granaa) movilizará más de 3.000 millones de euros

Acto de inauguración de las obras del centro de datos para IA en Escúzar (Granada). - ALTO INFRASTRUCTURE

GRANADA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alto Infrastructure, anteriormente conocido como Sierra DC, ha iniciado la construcción de SP01, su primer datacenter de nueva generación ubicado en el parque tecnológico Citai de Escúzar (Granada) que movilizará una inversión potencial superior a los 3.000 millones de euros entre infraestructura y equipamiento tecnológico.

Diseñado específicamente para inteligencia artificial, computación de alto rendimiento (HPC) y servicios cloud avanzados, se situará entre los mayores centros de datos de España.

SP01 constituye el primer paso de la estrategia de Alto Infrastructure para desarrollar una plataforma de centros de datos para IA de alta capacidad en España y el sur de Europa. La compañía tecnológica ya mantiene conversaciones para impulsar nuevas infraestructuras en distintos puntos del país.

De los más de 3.000 millones de euros de inversión potencial, aproximadamente 700 millones de euros corresponden al desarrollo del datacenter, mientras que el resto estará asociado a la instalación de servidores, procesadores gráficos (GPU) y plataformas de computación avanzada desplegadas por los clientes.

La primera fase entrará en servicio durante el verano de 2027 con 10 MW IT y 15 MW de potencia bruta. Antes de finalizar ese mismo año, el campus alcanzará los 25 MW IT y 40 MW de potencia bruta, mientras que el desarrollo completo está previsto para finales de 2029, cuando dispondrá de 100 MW de potencia bruta, equivalentes a aproximadamente 70 MW IT.

NUEVAS GENERACIONES DE IA

En el plano técnico, el campus incorporará sistemas de refrigeración líquida directa al chip (Direct- to-Chip Liquid Cooling) en sustitución de los sistemas tradicionales basados exclusivamente en aire.

Esta tecnología permite gestionar de forma más eficiente las elevadas cargas térmicas asociadas a los procesadores más avanzados del mercado y soportar densidades de hasta 250 kW por rack, muy por encima de los niveles habituales en el sector.

Esta alta densidad permite a los datacenters de Alto Infrastructure alojar las futuras arquitecturas de computación avanzada, tales como la familia Vera Rubin, la última generación de sistemas de NVIDIA orientados a inteligencia artificial a gran escala.

El CEO de Alto Infrastructure, Gísli Kr, señala que "los requisitos de infraestructura están evolucionando a gran velocidad. Los modelos más avanzados exigen una capacidad de procesamiento cada vez mayor y, con ella, densidades energéticas muy superiores a las de un centro de datos tradicional" y SP01 se ha diseñado !para responder a esa evolución desde el primer día".

SP01 operará con energía cien por cien renovable y ha sido diseñado para reducir a niveles prácticamente nulos el consumo de agua asociado a la refrigeración.

Frente a los sistemas tradicionales que recurren a procesos evaporativos y requieren grandes volúmenes de agua para disipar el calor, Alto Infrastructure ha optado por una arquitectura tecnológica que minimiza su utilización incluso cuando ello implica una mayor inversión inicial.

La ubicación de Granada, con cerca de 333 días de sol al año, permitirá además aprovechar las ventajas de uno de los entornos con mayor potencial para la generación de energía renovable del sur de Europa.