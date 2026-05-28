Cesur reúne en Madrid a 300 empresarios en la VII edición de los Premios Empresariales del Sur de España

Fotografía familiar de la alfombra roja de la VII edición de los Premios Empresariales del Sur de España (Premios PEC). - CESUR

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes y CEO de cerca de 300 compañías, principalmente andaluzas, extremeñas y de ámbito nacional, se han dado cita este jueves en el auditorio de Mutua Madrileña, en Madrid, con motivo de la VII edición de los Premios Empresariales del Sur de España (Premios PEC), organizados por el Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur).

La gala, presentada por la periodista gaditana Sandra Golpe, ha puesto en valor el trabajo, la innovación y el compromiso social del tejido empresarial de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, según ha detallado el Institución en una nota. Durante el acto, se ha reconocido a la empresa andaluza Migasa como Mejor Empresa Embajadora del Sur de España, galardón recogido por su presidente, Antonio Gallego. Asimismo, el empresario Antonio Gómez-Guillamón, CEO de Aertec, ha sido distinguido como Mejor Directivo Embajador del Sur de España.

Por otro lado, Airbus ha recibido el premio a la empresa que más apuesta por el Sur de España, reconocimiento entregado a su presidente, Francisco Javier Sánchez Segura. También ha sido premiada la compañía extremeña La Casa de las Carcasas como Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España, galardón recogido por su fundador y CEO, Ismael Villalobos. Además, la deportista onubense Carolina Marín ha sido distinguida como Mejor Embajadora Universal del Sur de España.

La séptima edición de los premios PEC ha contado con la presencia de empresarios y directivos, representantes de la cultura y de la administración pública. Los galardones han sido entregados por el presidente del Senado, Pedro Rollán; el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Blanco; el presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, Jesús Núñez, y el presidente de Cesur, José Manuel González, quien ha definido a estos galardones como "una oportunidad para mostrar la fuerza y el empuje del tejido empresarial del sur de España a todo el territorio nacional".

El Jurado de los Premios PEC está compuesto por personalidades del ámbito económico y social nacional, como son los miembros de la junta directiva de Cesur, los socios institucionales de los premios (Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, IESE, Universidad Alfonso X el Sabio y Unicaja) y los presidentes y CEO de los principales grupos de comunicación: Atresmedia, Grupo Prisa, Grupo Joly, Europa Press, Grupo Vocento, RTVA, Prisa, El Confidencial, El Español y COPE.

La séptima edición de los premios PEC cuenta como 'partners' institucionales con el IESE, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, Unicaja y la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). Además, cuenta con el patrocinio de Grupo Azvi, Fundación Cajasol, Crescenta, iryo, Mutuactivos y Recoletas Salud y la colaboración de Ayesa Digital, Edison Next, Grupo MAS y Montosa.

De este modo, han sido galardonados con un premio PEC: Ayesa, Cosentino, Grupo Industrial CL, Grupo Azvi, González Byass y Ximénez Group, como mejores empresas embajadoras del Sur de España; Diamond Foundry, Heineken, Restalia, Grupo Konecta, Atlantic Copper y Telefónica en la categoría de Empresas que más apuestan por el Sur de España; Borja Vázquez, Ismael Clemente, Enrique Ybarra, Antonio Huertas, Gonzalo Guillén y Federico Linares como mejores directivos embajadores del Sur de España; Komvida y Covermanager como mejor iniciativa emprendedora del sur de España, y José Manuel Calderón, Carlos Herrera, Felipe González, Luis Rojas Marcos, Antonio Banderas y Raphael como mejores embajadores universales del Sur de España.