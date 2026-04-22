Ciberland de Fundación Mapfre y Policía Nacional enseña en Córdoba cómo protegerse contra el riesgo digital

La Fundación Mapfre y Policía Nacional con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba ponen en marcha por quinto año Ciberland, una iniciativa enfocada a que la sociedad descubra y reflexione acerca de los riesgos más frecuentes del mundo digital. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mapfre y Policía Nacional con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba han puesto en marcha por quinto año, Ciberland, una iniciativa enfocada a que la sociedad descubra y reflexione acerca de los riesgos más frecuentes del mundo digital y aprenda a usar las nuevas tecnologías de forma segura, saludable y responsable.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, diferenciar entre contenidos ilegales o ilícitos, reconocer un discurso de odio o una noticia falsa y evitar una suplantación de identidad ('phishing') o una situación de 'grooming' (técnicas de engaño que utiliza un adulto para ganarse la confianza de un menor con el objetivo de obtener de él un beneficio de carácter sexual a través de Internet) son algunos de los objetivos de este proyecto.

La instalación, situada en el número 4 de la Avenida de la Libertad, desde este miércoles al sábado 25 de abril, propone un recorrido de aproximadamente 20 minutos de duración por distintos espacios, que profundizan también en el ocio que se desarrolla en línea y los riesgos que conlleva, entre ellos, los juegos y apuestas 'online', los videojuegos y los retos virales.

Además, se presentan las consecuencias que puede tener un uso abusivo y adictivo de las TIC como, por ejemplo, problemas físicos, psicológicos o nomofobia.

Durante el recorrido, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre el tiempo que pasan en Internet o averiguar qué significa el 'sexting' (envío de imágenes o mensajes de texto de contenido sexual).

Los participantes también realizarán dinámicas de juego para aprender a detectar un contenido inapropiado --que puede causar un perjuicio psíquico o físico a un menor-- o un contenido ilícito --aquellos que no están permitidos por la ley--. Además, aprenderán que si les llega un contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento deben borrarlo y nunca difundirlo.

EL CIBERACOSO NO ES UN JUEGO

Es uno de los mensajes que Ciberland trasmitirá a los participantes junto a que el ciberacoso es un delito del que se puede ser responsable incluso siendo menor de edad. Asimismo, se abordan otros tipos de acoso, como el que se produce a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

El proyecto Ciberland, de acceso gratuito, se puede visitar de miércoles a viernes de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas y el sábado de 10,30 a 14,30 horas y de 16,00 a 19,00 horas.

Igualmente, la actividad permitirá a los visitantes aprender a valorar la importancia de la seguridad en Internet, proteger sus datos, controlar la información que facilitan y fomentar la privacidad, aspecto fundamental en Internet. En este sentido, los expertos les explicarán que el 'phishing', 'vishing' y 'smishing' son estafas vinculadas con el banco que deben conocer para no caer en ellas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En relación con la IA, se trata de un tema de moda en la actualidad. Sin embargo, a pesar de su potencial, es fundamental hacer un uso adecuado y responsable de la misma. En Ciberland enseñan algunos consejos en esta línea: protege los datos personales, denunciar el acoso y la difusión de contenido ilegal o fomentar el pensamiento crítico.

También, han recordado que si se generan contenidos sin el consentimiento de las personas afectadas se podría estar incurriendo en un delito.