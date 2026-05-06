El ciclo 'Los Jueves de Polifemo' continúa con la obra 'El (des)orden de las cosas' en el Teatro Góngora de Córdoba

Archivo - Exterior del Teatro Góngora. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) propone esta semana una agenda cultural con teatro actual, comedia y zarzuela, una programación para todos los públicos en la primera semana del Mayo Festivo. Así, el ciclo 'Los jueves de Polifemo' vuelve el 7 de mayo al Teatro Góngora con 'El (des)orden de las cosas', una pieza intimista sobre la búsqueda de la identidad y la posibilidad de reinventarse.

Según ha indicado el IMAE en una nota, esta creación original está dirigida e interpretada por Álvaro Medina y trata sobre la forma en la que el ser humano se relaciona con su entorno desde la complejidad de su carácter y pulsiones.

Por otro lado, la misteriosa Dionisia lidera un grupo de mujeres que se reúne por las tardes en torno a un bingo clandestino. Esta excusa para compartir preocupaciones y huir de una realidad monótona da nombre a la comedia 'Las bingueras de Eurípides', una versión libérrima de 'Las Bacantes' en la que abordan desde el humor, la eterna lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco.

Esta función se desarrollará el próximo 8 de mayo en el Teatro Góngora en una función accesible recomendada para personas con discapacidad auditiva o visual. Estas funciones cuentan con subtítulo adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y también sonido amplificado. Los espectadores que necesiten hacer uso de estos dispositivos deben hacerlo saber al personal de sala, de manera previa a la función.

Además, el sábado 9 de mayo vuelve al Gran Teatro de Córdoba 'La verbena de la paloma', con ballet y coreografía de Mary Carmen Sereno. La dirección artística de este espectáculo está a cargo de la soprano y directora escénica, María José Molina. La compañía Materlirica España ha reunido a las mejores voces, actores y actrices, bailarines y orquesta del panorama nacional. Todo ello bajo la dirección musical de José Colomé y dirección de escena de Federico Figueroa.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.