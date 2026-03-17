Cientos de personas dan la bienvenida en Jaén a los reyes a su llegada a la plaza de Santa María

El rey Felipe VI, con el bastón de mando de la ciudad de Jaén, y la Reina Letizia saludan a su llegada - FRANCIS J. OLMO/EUROPA PRESS

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han dado la bienvenida al rey Felipe VI y la reina Letizia en su llegada a la plaza de Santa María, en Jaén capital. Desde primer hora de la mañana se han ido congregando personas y alumnado de diferentes centros educativos en esta céntrica plaza situada junto al Ayuntamiento y que, bajo un sol primaveral, ha lucido repleta de banderas de España.

Entre las personas congregadas también había jiennenses llegados de otros municipios de la provincia que han querido vivir el momento de la llegada de los reyes de España, en la que es su primera visita conjunta a la capital jiennense. También, personas mayores de la residencia situada junto al Consistorio no han querido perderse la oportunidad de saludar a los reyes en su llegada a la ciudad.

Los monarcas han llegado a las 12,30 horas, con unos 15 minutos de retraso respecto al horario previsto. Ha sido el alcalde, Julio Millán, el primero en saludar a los monarcas y entregar al rey el bastón de mando de la ciudad.

A su llegada también les ha saludado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha llegado acompañando a los monarcas.

Antes de pasar al interior del Ayuntamiento, desde la misma calle, los reyes han levantado sus brazos para saludar a las personas que se encontraban en la plaza. Dentro del Consistorio han saludado uno por uno a los miembros de la corporación y han firmado en el libro de honor.

La plaza ha roto en una gran ovación cuando los monarcas, acompañados por el alcalde han salido al balcón del salón de plenos a saludar y contemplar de frente la fachada principal de la Catedral, cuya majestuosidad ha sido comentada por los reyes.

A la reina Letizia, que ha elegido un vestido de color rojo para la ocasión, se le ha hecho entrega de un ramo realizado con flores de olivo como símbolo del mar de olivos que conforma esta provincia de Jaén, principal productora mundial de aceite de oliva, el oro verde jiennense.

La visita de los reyes se enmarca en los actos organizados para conmemorar el 1.200 aniversario de su capitalidad. Con este motivo, el alcalde de Jaén había publicado un bando animando a la ciudadanía a darles "una cálida bienvenida" y eso es lo que han hecho en la plaza de Santa María.

La visita estaba inicialmente prevista para el 29 de abril de 2025, pero en aquella ocasión hubo que suspenderla como consecuencia del 'apagón' que dejó a oscuras a todo el país. En aquel momento, los reyes se comprometieron a volver, algo que finalmente ha pasado once meses después.

Una vez concluida la visita al Ayuntamiento, los monarcas se han trasladado a pie al recién remodelado Salón Mudéjar, donde a las 13,15 horas, está previsto que visiten la exposición sobre el 1.200 aniversario de la capitalidad.

La última parada de la visita real será a las 14,00 horas en los Baños Árabes, que el pasado año cumplieron el 40 aniversario del Premio Europa Nostra por su rehabilitación y recuperación. Se trata de unos baños del siglo XI, únicos en Occidente por su tamaño y por su excelente estado de conservación, que están situados bajo el Palacio de Villardompardo.

VISITAS REALES

La primera vez que actuales monarcas visitaron en pareja la ciudad de Jaén fue como Príncipes de Asturias en enero de 2008 cuando inauguraron el Nuevo Teatro Infanta Leonor. Ahora, 17 años después regresan como reyes de España a la capital del Santo Rostro para conmemorar sus 1.200 años de capitalidad. Precisamente, Felipe VI ostenta la presidencia de honor de la comisión organizadora para la conmemoración de este 125 aniversario.

No obstante, han sido varias la visitas que Felipe VI ha realizado a la ciudad de Jaén en solitario. En diciembre de 2017, el monarca inauguró el Museo Íbero de Jaén. En, abril de 2019 volvió a pisar el Teatro Infanta Leonor para clausurar el II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja. Por último, en septiembre de 2021, Felipe VI visitó Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines.

En lo que respecta a la provincia, los reyes de España visitaron Bailén en julio de 2018 con motivo del 210 aniversario de la de la victoria de España ante las tropas francesas.