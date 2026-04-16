Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 16 de abril a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 16 de abril hasta las 19 horas:

· Zarrías declara que pagó 16.000 euros a Leire Díez para que investigara si Villarejo estuvo detrás del 'caso ERE'

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha declarado como testigo ante el juez que contrató a la exmilitante del PSOE para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según ha precisado, por ese trabajo le pagó 4.000 euros mensuales durante cuatro meses. (Leer más https://acortar.link/tqSnuc)

· El PSOE-A convoca un acto de Montero con todos los expresidentes de la Junta de Andalucía este sábado en Dos Hermanas

El PSOE-A ha convocado este sábado 18 de abril, en Dos Hermanas (Sevilla), un acto, en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, de la candidata a la Presidencia de la Junta y secretaria general del partido, María Jesús Montero, con los cinco expresidentes de la Junta socialistas. El acto se desarrollará en el auditorio Ciudad del Conocimiento a partir de las 11,00 horas. (Leer más https://acortar.link/gwZTqu)

· Abascal se volcará en la campaña del 17J para que el "PSOE azulón de Moreno" tenga que "ponerse de acuerdo" con Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha trasladado este jueves su intención de volcarse en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, con el objetivo de que su partido sea el que las gane y, si no es así, que el "partido socialista azulón" de Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, tenga que "ponerse de acuerdo" con Vox para seguir gobernando en la comunidad. (Leer más https://acortar.link/E4Gyp6)

· Prisión provisional sin fianza para el acusado de asesinar a su expareja en Córdoba

La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ha ordenado en la mañana de este jueves, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón de unos 60 años detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental, de 64 años y de la que tenía una orden de alejamiento dictada dos días antes, ocurrido el lunes en el barrio de La Fuensanta de la capital cordobesa. (Leer más https://acortar.link/5hrjrQ)

· Intervenidas seis toneladas de cocaína en alta mar frente al litoral de Huelva con tres detenidos

El general de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, ha detallado que la operación desarrollada este martes en alta mar frente al litoral de Huelva se ha saldado con la incautación de seis toneladas de cocaína y la detención, por el momento, de tres personas. No obstante, ha señalado que la operación aún está abierta por lo que no se descartan "más consecuencias". (Leer más https://acortar.link/eh5SK6)