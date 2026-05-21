Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 21 de mayo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 21 de mayo hasta las 19 horas:

· A prisión el presunto parricida de El Ejido (Almería), al que se acusa también de intentar matar a su pareja

La Sección Civil y de Instrucción de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería), competente en materia de Violencia sobre la Mujer, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la muerte a tiros de sus padres en la barriada de El Canalillo de El Ejido (Almería) y de herir a otras cuatro personas, entre ellas su bebé de siete meses de edad. (Leer más https://acortar.link/iUe77K)

· Seis detenidos, incluido un funcionario de Roquetas de Mar (Almería), por una supuesta red con falsos empadronamientos Última hora

Un total de seis personas, entre ellos un funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), han sido detenidos por su supuesta implicación en una red que se habría encargado, entre otros delitos, de falsificar empadronamientos y confeccionar contratos de alquiler presuntamente fraudulentos en viviendas del Poniente almeriense. (Leer más https://acortar.link/7xIa9C)

· Gavira pide a Moreno "un paso al frente" para buscar un acuerdo PP-Vox en Andalucía: "Si no se habla es imposible"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido este jueves al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que dé un "paso al frente" porque "si no se habla es imposible llegar a cualquier acuerdo". En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Gavira se ha pronunciado así en relación a los posible contactos de Vox con el PP-A de cara al arranque de la nueva legislatura después de que el partido de Juanma Moreno haya ganado las elecciones autonómicas del pasado domingo, pero se haya quedado a dos escaños de la mayoría absoluta. (Leer más https://acortar.link/NzTH14)

· El Supremo anula el registro de alquiler de corta duración que recurrió Andalucía por "invasión de competencias"

El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos". Así lo ha resuelto el órgano judicial al estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea este registro. Andalucía también lo recurrió hace ahora un año, alegando "invasión de competencias autonómicas y falta de diálogo institucional". (Leer más https://acortar.link/veR4dp)

· Un incendio cerca de una residencia de ancianos en Zahara de la Sierra (Cádiz) obliga al confinamiento de usuarios

Los usuarios de una residencia de mayores de Zahara de la Sierra (Cádiz) han tenido que ser confinados dentro del edificio de forma temporal debido a un incendio de pastos que se ha registrado cerca de este lugar en la tarde de este jueves en la zona trasera del castillo. (Leer https://acortar.link/f4CnsG)