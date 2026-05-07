Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 7 de mayo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 7 de mayo hasta las 19 horas:

· Moreno reduce la "prioridad nacional" a un "eslogan de campaña" y garantiza que el PP "nunca incumplirá la ley"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que él no contempla que en Andalucía se pueda dar un escenario similar al de comunidades como Extremadura y Aragón, donde Partido Popular han firmado pactos de gobierno con Vox, porque él está "en disposición de conseguir una mayoría suficiente" que evite que las decisiones se tomen por "un señor" en una sede en Madrid. Ha indicado además que la "prioridad nacional" que defiende Vox es un "eslogan de campaña" y garantiza que el PP "nunca incumplirá la ley". (Leer más https://acortar.link/Uo73w5)

· Abascal responde a Moreno sobre la prioridad nacional: "Es un principio moral y patriótico que defiende la mayoría"

El presidente de Vox, Santiago Abascal ha respondido este jueves a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección Juanma Moreno, en las que ha calificado la "prioridad nacional" como un "eslogan de campaña". Abascal ha asegurado que la propuesta de su partido es "un principio moral y patriótico de Vox y de la inmensa mayoría de los españoles". (Leer más https://acortar.link/N2Cr2X)

· Muere un trabajador de 51 años atrapado en un camión de la basura en Mollina (Málaga)

Un trabajador de 51 años ha fallecido al quedar atrapado en un camión de la basura en la madrugada de este jueves en el municipio malagueño de Mollina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El Teléfono 112 atendió a las 02,30 horas un aviso de socorro por un trabajador de la basura que había quedado atrapado entre la caja y la cabina de un camión en la avenida Casería del Rey, en Mollina. (Leer más https://acortar.link/6bgAQ0)

· Detenido en Jerez (Cádiz) acusado de agredir sexualmente a una mujer joven en plena calle

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un hombre al que se le acusa de una agresión sexual en la vía pública a una mujer joven cuando salía de madrugada para encontrarse con una amiga en la localidad de Jerez de la Frontera. El arrestado es un varón de 21 años de edad con antecedentes previos por un delito de agresión sexual. (Leer más https://acortar.link/QoLbc1)

· Moreno afea al Gobierno no contar con las CCAA por el hantavirus: "Me da poca garantía de que sea capaz de resolverlo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el actual Gobierno central le da "muy poca garantía" y "muy poca confianza" de que sea capaz de "resolver" la situación generada con la llegada a un puerto de Tenerife del barco donde ha habido un brote de hantavirus. (Leer más https://acortar.link/6bgAQ0)