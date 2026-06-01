Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 1 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 1 de junio hasta las 19 horas:

· La Policía investiga una supuesta agresión sexual a una niña de 4 años por parte de otro menor en un colegio de Marbella

La Policía Nacional tiene abierta una investigación tras la denuncia por supuesta agresión sexual a una niña de cuatro años por parte presuntamente de otro menor en un colegio de la localidad malagueña de Marbella. Los hechos habrían sucedido el día 12 de mayo. El eje de la denuncia es el relato que la menor hizo a su madre, a quien explicó que cuando se encontraba en un baño situado junto a su clase coincidió con un alumno al que identificó como "Bro" y que, según su versión, cursaría Primaria, el cual supuestamente "le bajó los pantalones y sus bragas y le hizo daño en su zona íntima". (Leer más https://acortar.link/92ceXn)

· El expresidente Rafael Escuredo apoya a Pedro Sánchez pero pide "Congreso extraordinario" del PSOE para renovar la dirección

El presidente de honor del PSOE de Andalucía y expresidente de la Junta Rafael Escuredo ha reiterado este lunes su "apoyo" al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien se ha declarado partidario de "la convocatoria de un Congreso extraordinario" de su partido "para renovar responsables y establecer una nueva dirección". (Leer más https://acortar.link/8EhkHw)

· Hallan más de 800.000 euros en bolsas de deporte en un vehículo durante un control en la A-381 en Medina (Cádiz)

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido en un todo-terreno Q7 más de 800.000 euros en fajos de billetes de distinto valor dentro de dos bolsas de deporte, sin documento alguno que justificara transportar tal cantidad de dinero, que fue localizado durante un control de vehículos en la autovía A-381 a su paso por Medina Sidonia. (Leer más https://acortar.link/PlLFDz)

· La Junta descarta el hackeo de las pizarras digitales en las que sonó Bad Bunny y apunta a una actualización del sistema

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha descartado finalmente que el hecho de que una canción de Bad Bunny sonara en las pizarras digitales de los centros educativos la semana pasada se debiera a un hackeo o brecha de seguridad en el sistema. Tras la investigación realizada por el proveedor Smart Techonologies, se explica que "la incidencia partió de una actualización del sistema que propició que un usuario autorizado pudiera hace un uso extendido sin saberlo de una funcionalidad de mensajería de forma que pudo enviar un archivo de audio a todas las pantallas de la plataforma cuando lo que pretendía era programar ese audio --elegido por el alumnado para indicar el cambio de clase--, como venía haciendo desde el mes de abril para las pantallas". (Leer más https://acortar.link/LGP7OA)

· Detenido en Granada un menor por filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

La Policía Nacional detuvo la semana pasada en la provincia de Granada a una persona por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado, como el Consejo de Seguridad Nacional, la Fiscalía General o miembros de cuerpos policiales. El detenido es menor de edad y de nacionalidad española, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/BCqRew)