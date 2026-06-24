Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 24 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 24 de junio hasta las 19 horas:

· El Parlamento andaluz celebrará debate de investidura con Moreno de candidato los días 29 y 30 de junio

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha propuesto este miércoles al presidente del PP-A, Juanma Moreno, como candidato a la Presidencia de la Junta, que este último gobierna en funciones desde las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, así como ha anunciado que va a proponer que el debate de investidura se celebre los próximos días 29 y 30 de junio, es decir, el lunes y martes de la semana que viene. (Leer más https://acortar.link/TmJsLh)

· Carolina España: La negociación con Vox va "por buen camino" y lo "aconsejable" es que haya nuevo gobierno en julio

La consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha manifestado este miércoles, tras fijarse el debate de investidura en el Parlamento para los días 29 y 30 de este mes y al que se someterá Juanma Moreno, que es "aconsejable" que hubiera un nuevo Gobierno andaluz en julio para que la comunidad pueda contar el 1 de enero de 2027 con unos presupuestos en vigor, al tiempo que ha expresado que las negociaciones entre PP-A y Vox van "por buen camino". (Leer más https://acortar.link/fFoJgz)

· Encuentran el cadáver de una persona en una playa de Fuengirola (Málaga)

El cadáver de una persona ha sido encontrado este miércoles en una playa de la localidad malagueña de Fuengirola, en concreto en la de Los Boliches, según han confirmado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Andalucía. Según han precisado, el aviso del hallazgo ha llegado al 112 por parte de la Policía Local sobre las 13.30 horas cuando se informaba de que un cuerpo sin vida había aparecido en dicha playa en el mar y que estaba ya en la arena. (Leer más https://acortar.link/z5munI)

· El CIS prevé que el PP ganaría las elecciones generales en Andalucía casi tres puntos por encima del PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves el avance provisional de resultados del estudio 'Postelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía' tras los comicios del pasado 17 de mayo y menos de una semana antes de la primera votación para la investidura de Juanma Moreno prevista para el martes 30 de junio. El documento recoge la intención directa de voto de los andaluces de cara a unas próximas elecciones generales. Según los datos publicados por el CIS y consultados por Europa Press, el PP ganaría con un 25,6% de los votos frente al 22,8% del PSOE, algo menos de tres puntos de diferencia. (Leer más https://acortar.link/GoYdLO)

· La Guardia Civil investiga la muerte de un joven al caer desde un balcón en Almuñécar (Granada)

La Guardia Civil investiga la muerte de un joven al precipitarse este miércoles desde un balcón de un edificio en la localidad costera de Almuñécar (Granada), según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Un particular ha alertado al 112 al filo de las ocho de la mañana de que el joven yacía en el suelo tras caerse desde la terraza de este edificio situado en la calle de Livry-Gargan. (Leer más https://acortar.link/c3waaW)