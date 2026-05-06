Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 6 de mayo a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 6 de mayo hasta las 19 horas:

· Detenido en Sevilla tras una agresión que manda a la víctima en estado crítico al hospital

Un hombre de 44 años ha sido detenido en la tarde de este miércoles, 6 de mayo, tras agredir a otro varón, de 49 años, que ha tenido que ser trasladado en estado crítico al hospital. (Leer más https://goo.su/7YTRN)

· Montero promete un plan ante la crisis energética por la guerra de Irán con cheques de 150-350 euros para familias

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha, "en cuanto el Gobierno" que aspira a presidir tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo "tome posesión, un Plan Andaluz de Protección ante la Crisis Energética derivada de la guerra de Irán", que incluirá la activación de "un cheque de poder adquisitivo de entre 150 y 350 euros, que se recibirá de manera casi automática, para familias con rentas medias y bajas, con una ayuda reforzada para los hogares más vulnerables y un complemento específico para quienes viven en municipios pequeños". (Leer más https://acortar.link/2X6nWj)

· Desalojados por orden judicial los trabajadores que protestaban en la grúa de Navantia San Fernando desde hace 28 días

Los dos operarios que protestaban subidos a una grúa de Navantia San Fernando desde hace 28 días al no ser contratados, argumentando que existen "listas negras" en el sector del metal, han sido desalojados en la tarde del martes, 5 de mayo, por orden judicial, según ha informado a los medios la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores. (Leer más https://acortar.link/9byf3M)

· Moreno exige a Mínguez (PSOE) disculparse por pedir a Andalucía "levantarse del sofá" el 17M: Es un "tópico ofensivo"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que se disculpe con los andaluces por su "tópico ofensivo" relativo a que espera que Andalucía se levante "del sofá" para ir a votar en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. (Leer más https://goo.su/qgQB)

· Abren juicio oral contra un imam acusado de agresión sexual a un menor en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha abierto juicio oral contra un imam de la provincia acusado de un presunto delito de agresión sexual a un menor de edad cuando contaba con ocho años de edad y al que conoció en el templo al que el pequeño acudía a rezar junto con otros niños. (Leer más https://goo.su/JQrJA)