Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 13 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 13 de marzo hasta las 19 horas:

· Granada pasa el primer corte en la carrera hacia la Capitalidad Cultural de 2031 y Jerez se queda fuera

Granada ha pasado el primer corte en su carrera hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031, según ha dado a conocer el Ministerio de Cultura en una rueda de prensa pasado el mediodía de este viernes para dar a conocer los finalistas para la ciudad española que será distinguida con este reconocimiento. En la nómina de la denominada lista corta están también Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo y se ha quedado fuera Jerez de la Frontera (Cádiz). (Leer más https://acortar.link/XgZLxi)

· La jueza requiere a Adif que aclare si actuó el 3 de marzo en la zona del accidente de Adamuz sin autorización

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero, ha requerido a Adif para que informe en un plazo de diez días si las actuaciones de mantenimiento que iba a realizar el 3 de marzo, de las que avisó un día antes, "fueron o no ejecutadas, y para el caso de haber sido ejecutadas informe en qué consistieron los trabajos realizados y si existió o no acopio y/o retirada de material, lugar de ubicación/depósito y actuaciones realizadas sobre el mismo". (Leer más https://acortar.link/i4VVa1)

· La Junta estudiará medidas legales si no se restablece la conexión directa por AVE entre Málaga y Madrid el 23 de marzo

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha advertido este viernes de que el Gobierno andaluz "dará la batalla" y si en Semana Santa no está restablecida completamente la conexión ferroviaria directa entre Málaga y Madrid, van a utilizar "todos los instrumentos jurídicos de los que dispongamos para resarcir los daños que se le están causando a Málaga y a los malagueños". (Leer más https://acortar.link/kK2rHb)

· Detenidas 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Nazarí 91 Ali-Atar', ha detenido en la provincia de Granada a 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil. Están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. De ellos, 18 han ingresado en prisión. La organización también operaba en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. El cabecilla fue detenido cuando regresaba a España en un vuelo procedente de un país de Sudamérica en el aeropuerto de Málaga. (Leer más https://acortar.link/KXN2Bb)

· Montero ve "gravísimo" que la Junta "había sido avisada tres años antes" del "colapso" en torno a los cribados de cáncer

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tildado este viernes de "gravísimo" que la Junta de Andalucía, según una información que publica el diario 'El País', "había sido avisada tres años antes" de que se conocieran los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, de que "se estaba produciendo un colapso en el servicio de radiología" del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que "era responsable de los cribados" referidos. (Leer más https://acortar.link/SpVdpk)