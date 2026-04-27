Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 24 de abril a las 19 horas

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 27 de abril hasta las 19 horas:

· El presidente de la comisión que investiga Adamuz cree que fue un hecho "fortuito y de mala suerte"

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha señalado que el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero fue un hecho "fortuito y con una carga enorme de mala suerte", al ser frecuentes las roturas de carril, pero casi siempre sin consecuencias, y al pasar otro tren por la vía contigua al mismo tiempo. (Leer más https://acortar.link/9h8qfG)

· Dolores Vázquez, injustamente condenada por el caso Wanninkhof: "No me han compensado en nada económicamente"

Dolores Vázquez, injustamente condenada por el crimen de Rocío Wanninkhof, ha asegurado este lunes que no le han compensado "en nada" económicamente y que "es el Gobierno que tiene que decidir". "Es verdad que no me han compensado en nada económicamente, ni los 120.000 que habían dicho que me habían pagado", ha asegurado Vázquez en declaraciones a medios antes de recibir la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, que se conmemora el 26 de abril. (Leer más https://acortar.link/9dN9jR)

· Fiscalía concluye que la narcolancha que asesinó a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) actuó de forma "deliberada"

La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el caso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) por los hechos ocurridos en la noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, donde una narcolancha embistió "de manera frontal" contra una zodiac de la Guardia Civil "con una clara y determinada intención de acabar con la vida de los ocupantes de la zodiac". Como consecuencia de esta "acción deliberada", murieron dos agentes y otros cuatro resultaron heridos, por lo que Fiscalía pide un total de 42 años de cárcel para el piloto de la narcolancha, Karim E.B., en prisión desde septiembre de 2024. (Leer más https://acortar.link/mEAJmb)

· Sanz ve a Montero como "candidata de la mentira": "Años diciendo que es médico cuando es personal no sanitario"

El candidato número uno del PP por Cádiz al Parlamento y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este lunes que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, tiene que ser calificada como la candidata de "la mentira y los bulos" porque lleva años diciendo que es "médico" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuando realmente tiene la categoría de "personal no sanitario como técnico de administración". (Leer más https://acortar.link/9h6zM4)

· Moreno anuncia el inicio del tratamiento pionero del SAS para pacientes con 'piel de mariposa': "El gran día ha llegado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que este lunes es un "gran día" porque pacientes con 'piel de mariposa', como Leo y Adrián, han empezado a recibir un tratamiento pionero contra la enfermedad en la sanidad pública andaluza. Así lo ha anunciado Moreno en su cuenta en la red social X, donde ha señalado que Andalucía comienza a "dispensar Vyjuvek a los pacientes con piel de mariposa". (Leer más https://acortar.link/TAwN9B)