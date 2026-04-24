Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 24 de abril a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 24 de abril hasta las 19 horas:

· El PP-A roza una nueva mayoría absoluta en Andalucía con casi 18 puntos de ventaja sobre el PSOE-A, según el CIS

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 43,6% de los votos y una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados, según el estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral. (Leer más https://acortar.link/5YjuT0)

· Muere un trabajador al caer por el hueco de un ascensor en Málaga

Un trabajador de 53 años ha muerto este viernes tras caer por el hueco de un ascensor en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/sbJU1D)

· La jueza del siniestro de Adamuz (Córdoba) pide "unificarse" a las 142 acusaciones particulares y las seis populares

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, ha dictado el miércoles sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares, un total de seis, para que, en el plazo de 15 días "procedan a unificarse bajo una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quien asumirá la representación unificada". (Leer más https://acortar.link/OCdhN5)

· Declaran culpable a un hombre por matar a su mujer y enterrar el cuerpo bajo hormigón en una nave industrial en Málaga

Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al hombre acusado de estrangular a su mujer, tras decirle esta que quería el divorcio, y mantener enterrado el cuerpo bajo hormigón en una nave de un polígono industrial de Málaga capital durante seis meses en marzo de 2022. Según han señalado fuentes judiciales, el jurado ha tenido en cuenta las circunstancias que agravan la pena de genero y parentesco, planteadas por la Fiscalía; por lo que, tras la lectura del veredicto, las acusaciones han mantenido su petición de 15 años de prisión. (Leer más https://acortar.link/5vYXZB)

· Dos detenidos por intentar agredir a dos policías locales en la Avenida Juan Pablo II en Sevilla

Dos individuos han sido detenidos este viernes, 24 de abril, tras haber intentado agredir a dos policías locales en el entorno de la Avenida Juan Pablo II en Sevilla. (Leer más https://acortar.link/Xobuzf)