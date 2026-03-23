La ciudad de Granada celebra los 25 años del festival internacional de canción de autor 'Abril para vivir'

Presentación del Festival Internacional de Cantautores y Cantautoras 'Abril para Vivir' que se celebra en la ciudad de Granada. Han asistido el concejal de Cultura, Jorge Saavedra, y la diputada provincial de Cultura, Pilar Caracuel, entre otros. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cantautores y Cantautoras 'Abril para Vivir' tiene previsto celebrar su 25 edición en la ciudad de Granada este próximo mes. Así se ha dado a conocer este lunes en la rueda de prensa de presentación del ciclo, consolidado como una de las citas imprescindibles de la canción de autor a nivel nacional e internacional. El evento volverá a convertir a la ciudad en epicentro de este género musical con profundas raíces en Granada.

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha subrayado que 'Abril para Vivir' "representa mucho más que una programación musical, es una seña de identidad cultural de Granada que cada primavera transforma la ciudad en un espacio de encuentro para la creación, la memoria y la emoción".

"Por lo tanto, alcanzar los 25 años es un logro que demuestra la consolidación de un proyecto que ha sabido crecer manteniendo su esencia y su compromiso con la canción de autor", ha añadido el edil.

Asimismo, Saavedra ha puesto en valor la dimensión internacional y el impacto cultural del festival, señalando que "la presencia de artistas de distintos países y la implicación de instituciones públicas y privadas refuerzan el papel de Granada como referente cultural, y desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas como esta, que enriquecen la vida cultural de la ciudad, y también contribuyen a proyectar su imagen y atraer talento y visitantes".

Por su parte, la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha resaltado "la importancia de seguir colaborando con festivales como este, que son una oportunidad de que los ecos de lo que ocurre en la capital lleguen a los municipios de la provincia, permitiendo que otros granadinos puedan disfrutar de propuestas culturales de primer nivel".

Y ha remarcado que "esta edición tiene un carácter especialmente significativo al coincidir con dos efemérides importantes, como son el 25 aniversario del festival y el 80 aniversario del nacimiento de Carlos Cano, figura clave de la cultura granadina y origen de este proyecto".

Caracuel ha detallado que, en esta ocasión, la extensión provincial de 'Abril para Vivir' llegará a los municipios de Polícar, Lugros, Montejícar, Jerez del Marquesado, Piñar y Alicún, donde se celebrarán diversos conciertos con artistas tanto nacionales como internacionales".

80 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CARLOS CANO

Esta edición del festival tiene un carácter especialmente significativo al coincidir con dos efemérides destacadas: el 25 aniversario del festival y el 80 aniversario del nacimiento de Carlos Cano, figura clave que inspiró su creación. Para conmemorarlo, se ha diseñado un programa que combina actividades consolidadas con propuestas recuperadas y nuevas iniciativas.

El festival contará con la participación de artistas nacionales e internacionales procedentes de países como Argentina, Cuba y Perú, entre los que destacan Leonardo García, Yoli Campos y Yaíma Orozco. Además, se celebrarán conciertos, el tradicional certamen con entrega de premios, la extensión provincial y la recuperación de la "Ruta de Cantautores y Cantautoras" por distintas plazas de la ciudad.

Como novedad, se incorpora la Residencia Artística Abril para Vivir, que reunirá a los finalistas del certamen en un espacio de formación con talleres y clases magistrales impartidas por reconocidos profesionales del sector.

El director del festival, Juan Trova, ha destacaDO durante la presentación que "este año presentamos un festival especialmente importante, fruto del trabajo conjunto y la colaboración de numerosas instituciones, a las que agradecemos profundamente su implicación. Gracias a este apoyo podemos ofrecer una programación rica, diversa y de gran calidad que refuerza el papel de Granada como referente de la canción de autor".

Uno de los momentos más destacados será el concierto homenaje a Carlos Cano, que se celebrará el 17 de abril en el Teatro Isabel la Católica y que reunirá a numerosos artistas granadinos.

El festival también mantendrá su vocación de expansión territorial con conciertos en distintos municipios de la provincia, reforzando así su dimensión cultural y su cercanía con el público.

Las actividades se desarrollarán en espacios emblemáticos de la ciudad como el Teatro Isabel la Católica, la Corrala de Santiago, el Palacio de los Condes de Gabia o plazas tan representativas como Bib-Rambla, Plaza Nueva o Plaza de las Pasiegas.

'Abril para Vivir', impulsado por el Centro Lucini de la Canción de Autor, continúa así cumpliendo su objetivo de preservar y promover el patrimonio de la canción de autor, gracias al respaldo del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, Fundación SGAE, AIE y la Universidad de Granada, entre otras entidades colaboradoras.