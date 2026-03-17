COAG-A critica la falta de respuesta del ministerio para incluir a la apicultura en las ayudas por las borrascas

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

COAG Andalucía ha manifestado su "profunda molestia y preocupación" ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Agricultura, diez días después de la reunión mantenida con responsables del Gobierno en la que se comprometieron a estudiar la inclusión del sector apícola en las ayudas por los daños ocasionados por el tren de borrascas.

Según ha subrayado en una nota de prensa la organización agraria, tras dicho encuentro, se decidió aplazar la concentración de apicultores prevista ante la Delegación del Gobierno en Andalucía, dando un margen al Ministerio para que concretara una solución que permitiera a los apicultores acceder a estas ayudas.

Sin embargo, transcurridos diez días desde aquel compromiso, "el sector apícola andaluz no ha recibido ninguna comunicación ni avance, lo que genera una creciente inquietud entre los profesionales afectados".

"Dimos un margen de confianza al Ministerio para que actuara, pero el tiempo está pasando y va en contra de los apicultores, que siguen sin respuesta mientras afrontan pérdidas importantes en sus explotaciones", ha señalado el responsable de Apicultura de COAG Andalucía, Antonio Vázquez.

En esta línea, la organización ha advertido de que esta situación resulta "especialmente grave", ya que la apicultura continúa excluida del decreto de ayudas, a pesar de ser una actividad ganadera claramente afectada por las lluvias, inundaciones y daños derivados del tren de borrascas, que han provocado pérdidas de colmenas, un retraso en el desarrollo de las colonias y conllevará una merma significativa de la producción.

COAG Andalucía ha insistido en que "no hay justificación para mantener fuera a los apicultores, mientras otros sectores sí han sido incluidos en las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno".

Por ello, la organización agraria ha exigido al Ministerio que "dé una respuesta inmediata y proceda a la inclusión urgente de la apicultura como actividad ganadera beneficiaria de las ayudas, evitando así un agravio comparativo que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones".

Asimismo, COAG Andalucía ha advertido de que, si no se produce una respuesta en los próximos días, el sector retomará las movilizaciones aplazadas, ya que no puede seguir esperando mientras se agrava su situación económica.

"El tiempo corre en contra del sector. Los apicultores no pueden esperar más. Necesitan soluciones ya", concluye Vázquez.