COAG-A pide que se puedan presentar solicitudes de la PAC sin penalización hasta el 15 de junio

Archivo - Trabajos en el campo. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

COAG a nivel estatal ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC 2026 hasta el 31 de mayo, así como la eliminación de penalizaciones para aquellas solicitudes registradas hasta el 15 de junio. Una petición que fue trasladada la semana pasada por COAG Andalucía al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía y a la propia organización estatal, ante una situación excepcional provocada por la sucesión de borrascas registradas en los últimos meses.

Según ha informado COAG-A en una nota, estas circunstancias han generado "importantes dificultades" en el campo andaluz, como problemas de acceso a las parcelas, pérdidas de cultivos ya implantados y una gran incertidumbre en la planificación de siembras, lo que está "ralentizando notablemente" la tramitación de las solicitudes.

En este sentido, COAG-A ha destacado que a ello se suma el colapso administrativo que están sufriendo las entidades colaboradoras y los servicios técnicos, que han tenido que gestionar simultáneamente las ayudas extraordinarias habilitadas por la Junta de Andalucía y el Estado, reduciendo el tiempo disponible para la correcta tramitación de la PAC.

Según estimaciones de la organización, en Andalucía aún queda por registrar al menos el 50% de las solicitudes. Así, COAG-A ha subrayado que la comunidad autónoma ha agotado su margen de ampliación del plazo, fijado actualmente en el 15 de mayo, por lo que corresponde ahora al Ministerio actuar. La petición se fundamenta en la consideración de fuerza mayor derivada de las intensas lluvias registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que han impedido realizar labores clave como la preparación del terreno o la siembra en amplias zonas.

Por lo tanto, para la organización, esta situación "justifica plenamente una ampliación adicional del plazo y la flexibilización del régimen de penalizaciones". Asimismo, COAG ha indicado que existen precedentes recientes que avalan esta medida, como ocurrió en la campaña 2024, cuando el Gobierno permitió ampliar el plazo hasta el 31 de mayo y eliminó penalizaciones para solicitudes presentadas hasta el 15 de junio.

Por último, la organización ha insistido en la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Ministerio para adaptar los plazos a la realidad del campo y "garantizar que todos los agricultores y ganaderos puedan acceder a las ayudas de la PAC en condiciones justas".