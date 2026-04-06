COAG-A valora el "amplio alcance" de las ayudas por el temporal y reclama incluir apicultura y ganadería sin base

Archivo - Campo afectado por el temporal. Imagen de archivo. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha destacado este lunes, tras reunirse con el Ministerio de Agricultura, que las ayudas para paliar los daños del reciente tren de borrascas tienen un "amplio alcance", ya que "en principio cubren prácticamente todos los daños, no solo los de producción". No obstante, Ávila ha reclamado que se incluya también al sector apícola y a la ganadería sin base territorial.

Ávila ha subrayado que los perjuicios sufridos por el sector agrario han sido "muy amplios" y que también lo serán las opciones para justificarlos ante posibles controles posteriores. "Nos confirman que documentalmente se van a aceptar muchas cuestiones para justificar los daños", ha explicado.

Ante esta situación, COAG Andalucía ha anunciado que pondrá en marcha el trabajo técnico para facilitar el acceso a las ayudas. "Han sido muchos los daños que han sufrido los agricultores y ganaderos en Andalucía, y a partir de este martes nuestros técnicos comenzarán a tramitar las ayudas para que lleguen lo antes posible a los bolsillos de los agricultores", ha subrayado Ávila.

La organización agraria ha insistido en la importancia de que la tramitación de las ayudas sea "ágil y eficaz", de modo que lleguen con rapidez a los profesionales afectados y contribuyan a garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias andaluzas.

Durante el encuentro, COAG Andalucía ha trasladado al Ministerio de Agricultura diversas reivindicaciones del sector que no están contempladas en las ayudas actuales. Entre ellas, ha solicitado la inclusión del sector apícola, así como que la ganadería sin base territorial, especialmente los pequeños rumiantes (ovino y caprino), pueda acogerse también a estas subvenciones.

Asimismo, se han planteado situaciones concretas de la ganadería extensiva que han quedado fuera del marco actual de ayudas, cuya resolución está siendo valorada, y se ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar a municipios que han sido excluidos, reclamando que estos territorios sean incluidos en la próxima ampliación del programa.