COAG-A valora positivamente las ayudas de la Junta por las borrascas y destaca que recogen "sus principales demandas"

Archivo - Un campo de frutales anegado tras las borrascas. Imagen de Archivo - UPA-UCE EXTREMADURA - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, ha valorado positivamente la aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del paquete de ayudas para paliar los daños provocados por el tren de borrascas que ha afectado a amplias zonas agrarias de la comunidad. La organización agraria ha considerado que estas ayudas son necesarias y llegan en un momento clave para miles de agricultores y ganaderos que han sufrido importantes pérdidas en sus explotaciones.

Según ha informado COAG Andalucía en una nota, la coordinadora ha subrayado que el contenido de estas ayudas recoge "ampliamente" las reivindicaciones trasladadas por la organización desde el inicio del episodio de borrascas. En este sentido, desde el primer momento, COAG ha estado en contacto con la Consejería, trasladando sobre el terreno las necesidades "reales" de agricultores y ganaderos, especialmente las de aquellos que "lo han perdido todo". El resultado es un paquete de medidas que, "está ajustado a la realidad del campo andaluz, a priori".

Asimismo, Ávila ha manifestado que "para nosotros ha sido fundamental en todo el proceso que los agricultores y ganaderos más afectados sean los principales beneficiarios de las ayudas, especialmente aquellos con dedicación profesional y cuyos ingresos dependen directamente de la actividad agraria, ya que muchos se han quedado sin nada de un día para otro".

No obstante, el secretario ha destacado que las ayudas se han centrado en las explotaciones más dañadas, con alcance en el conjunto de Andalucía y teniendo en cuenta las necesidades "específicas" de cada provincia. En este sentido, la organización ha confiado en que la publicación en el BOJA se produzca "a la mayor brevedad posible para que las ayudas puedan activarse cuanto antes y llegar con agilidad a los profesionales afectados".

Por último, COAG-A ha resaltado que seguirán "vigilante para garantizar que la aplicación de estas medidas sea eficaz, que se cumplan los compromisos adquiridos, y que ningún agricultor o ganadero damnificado quede fuera de las ayudas".