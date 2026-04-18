El colectivo Artistas por Córdoba Cultura y Arte inaugura su ciclo de exposiciones con Juanjo Garlo

Muestra 'Alma de Córdoba', del cordobés Juanjo Garlo, que puede visitarse del 15 al 30 de abril en el restaurante A Fuego Brasería de la capital, con una experiencia inmersiva. - JUANJO GARLO

CÓRDOBA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Artistas por Córdoba Cultura y Arte inaugura su ciclo de exposiciones individuales, con motivo del Día Mundial del Arte, con la muestra 'Alma de Córdoba', del cordobés Juanjo Garlo, que puede visitarse del 15 al 30 de abril en el restaurante A Fuego Brasería de la capital, con una experiencia inmersiva.

Según destaca el autor, el inicio de la exposición ha coincidido con el 15 de abril, Día Mundial del Arte, una fecha impulsada por la Unesco desde 2019 para "promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte a nivel global". La jornada conmemora el nacimiento de Leonardo da Vinci, "símbolo de la creatividad, la diversidad cultural y el pensamiento libre, reforzando así el carácter simbólico de esta propuesta artística".

En concreto, 'Alma de Córdoba' es una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente, más allá de su imagen reconocible. Bajo el concepto Colección Córdoba 2026-Pintar lo invisible de la ciudad, Garlo presenta "una serie de obras que no buscan reproducir fielmente los paisajes urbanos, sino captar su esencia: la memoria, la luz, el silencio y la energía que habitan en sus calles".

Así, detalla que "el proyecto nace de la experiencia directa del artista con la ciudad", de modo que "el acto de caminar, observar y sentir Córdoba se convierte en el punto de partida de un proceso creativo en el que la pintura actúa como lenguaje para revelar aquello que no siempre es visible, pero que permanece en la identidad del lugar".

"No pinto lo que se ve de Córdoba, sino lo que permanece en ella: su memoria, su energía y su alma invisible", señala Juanjo Garlo.

SESIONES DE PINTURA EN DIRECTO

La exposición se presenta en un entorno no convencional, integrándose en el espacio de A Fuego Brasería, "donde arte y gastronomía dialogan para ofrecer al visitante una experiencia cultural cercana e inmersiva".

Además, durante los días de muestra, se realizan sesiones de pintura en directo, en las que el público puede asistir al proceso creativo del artista, generando un encuentro directo entre obra, creador y espectador.

Con esta exposición y las actividades paralelas, el colectivo Artistas por Córdoba Cultura y Arte da comienzo a una programación que busca visibilizar el trabajo individual de sus miembros, al tiempo que promueve el arte como experiencia compartida en el espacio público.

Al respecto, este viernes el colectivo ha celebrado su primera actividad pública enmarcada dentro de la programación de la exposición, una acción artística que busca acercar el proceso creativo a la ciudadanía y llevar el arte al espacio urbano, fomentando la participación y el encuentro directo con el público, con el lema 'Pintando en el Vial Norte'.

Juanjo Garlo (Córdoba, 1973) es un creador artístico y promotor cultural cuya obra se centra en la exploración de la memoria, la energía y la dimensión invisible de los espacios. A través de una pintura sensorial y evocadora, desarrolla un lenguaje propio que trasciende lo figurativo para adentrarse en la esencia emocional de los lugares, especialmente de Córdoba, eje fundamental de su inspiración.