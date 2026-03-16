Colectivos feministas se concentran en Córdoba para defender el derecho al "aborto libre y sin acoso"

Feministas se concentran para defender el derecho al "aborto libre y sin acoso". - ASAMBLEA 8M

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de colectivos feministas y "personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" se han concentrado este lunes a ante una clínica en Córdoba donde para defender "el derecho al aborto libre y sin acoso", el que "sufren las mujeres en las puertas de las clínicas", como es el caso, donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo.

Según ha informado la Asamblea 8M de Córdoba en una nota, "este acoso viene de las mujeres que rezan durante toda la cuaresma, y también en otros momentos puntuales del año, en las puertas de las clínicas en todo el estado español", igualmente ante esta clínica de la capital cordobesa.

La movilización ha surgido "como respuesta a la presencia estos grupos organizados que, con sus rezos y acciones, buscan intimidar, señalar o estigmatizar a las mujeres que ejercen un derecho reconocido legalmente".

Las convocantes de la concentración de este lunes han recordado que "las creencias particulares no pueden situarse por encima de los derechos de las mujeres, ni convertirse en una herramienta de presión en un momento especialmente vulnerable", como es el de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Además, las mujeres que rezan contra el aborto "increpan con frecuencia a las mujeres que acuden a la clínica y son una herramienta de presión a las trabajadoras de la misma".

Por eso, las concentradas este lunes han querido dar su "apoyo a quienes acuden a las clínicas a ejercer su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, así como visibilizar el rechazo social al acoso que se produce en estos espacios públicos", asegurando que, "frente a los rezos estará la reivindicación de la libertad de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos", en el marco de la defensa de "un aborto libre, seguro y sin acoso".