La Comisión de seguimiento del tranvía de Jaén aborda la coordinación con el transporte público y aspectos técnicos

Tranvía en pruebas - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía han abordado en la comisión de seguimiento del tranvía celebrada este martes en Sevilla la coordinación con el transporte público en la ciudad y aspectos técnicos necesarios para cuando llegue el momento de su puesta en marcha, para lo que no hay fecha concretada.

Esta reunión de seguimiento del convenio del tranvía ha sido solicitada por el Consistorio tras la última celebrada hace un año y es fruto del acuerdo suscrito en 2021 entre ambas administraciones. En el encuentro, se han abordado las cuestiones que son necesarias implementar de manera acompasada entre ambas administraciones en materia de integración tarifaria por un lado, así como la coordinación de los sistemas semafóricos del tranvía con los del resto de la ciudad por el otro.

También se ha puesto sobre la mesa la reordenación del servicio de transporte urbano en la ciudad que gestiona una segunda empresa y la labor técnica municipal que se hace para la ordenación del mapa de líneas de autobús, cuestiones abordadas junto a la situación de la adjudicación de la puesta en marcha del tranvía cuando llegue el momento de ésta.

Según el convenio suscrito entre ambas administraciones, el Ayuntamiento de Jaén se hace cargo del 100% del coste de la puesta a punto del tranvía para adecuar la infraestructura de 2011 a 2026 y se hace cargo del 25 por ciento del déficit de explotación, que es la diferencia entre el coste del billete y el coste del servicio. El otro 75 por ciento corre a cargo de la Junta.

A esta reunión de seguimiento, según se ha informado desde la Junta de Andalucía, han asistido la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez; el director general de Movilidad y Transportes, José Miguel Casasola; el director general de la Agencia de Obra Pública, José María Zafra; y el delegado territorial de Fomento en Jaén, Miguel Contreras.

Por parte del Ayuntamiento de Jaén, han participado la segunda teniente de alcalde y delegada de Urbanismo y Vivienda, África Colomo; y el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Lechuga.

CONTRATIEMPOS

Entre los contratos destinados a servicios de mantenimiento y operación del sistema tranviario de Jaén, está el de operaciones, que tiene, además, la mayor cuantía de salida (17,8 millones). Un procedimiento que se está viendo retrasado sobre las previsiones iniciales por contratiempos relacionados con cuestiones técnicas de documentación y por los que se han rechazado ya dos propuestas de adjudicación.

En el caso de la primera UTE propuesta como adjudicataria --Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh (por 10,8 millones)--, se excluyó por no entregar una documentación y presentarla "fuera del plazo concedido para la subsanación".

La segunda mejor oferta era la de la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA (por 13,5 millones), que, finalmente, el 10 de febrero fue excluida también de la licitación por no disponer en tiempo y forma de plan de igualdad. La mesa ya ha requerido la documentación al tercer candidato, la UTE Ruiz-Barranqueiro, que presentó una propuesta por 10,9 millones.

El contrato de servicios de operaciones se divide en tres bloques. El primero está centrado en la operación del sistema e incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

El tranvía de Jaén --que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011-- tiene un trazado de 4,78 kilómetros, que discurren íntegramente en superficie con vía doble banalizada. Está dotado con señalización lateral luminosa y circulación en modo marcha a la vista con sistema de prioridad semafórica en todos los cruces. A lo largo del itinerario se distribuyen diez paradas, así como un depósito para el material rodante.

Mientras se resuelve la adjudicación del contrato de operaciones, el tranvía continúa con las pruebas, las últimas, el pasado 20 de marzo cuando el tranvía circuló desde talleres y cocheras hasta la parada situada junto a la rotonda de Donantes de Sangre, efectuando varios recorridos de ida y vuelta.

En estas pruebas se verifican, sobre todo, los sistemas de prioridad semafórica, tanto la detección automática mediante balizas como los mecanismos de demanda en situaciones de emergencia. El objetivo es comprobar su correcto funcionamiento en todos los cruces y sentidos de circulación.

También sirven para realizar la comprobación de ajuste de tiempos en cruces y detecciones en pasos de peatones y por último para observar el buen funcionamiento de la Interacción de GPS.

Previamente, se han realizado comprobaciones de la alimentación de la catenaria, así como la disponibilidad y estado tanto de la infraestructura como del material rodante.