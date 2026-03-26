El Comité Ejecutivo Nacional de Vox elige a Gavira como candidato a la Junta

Archivo - El portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira- María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a Manuel Gavira, actual portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Así lo ha anunciado Vox este jueves en un comunicado. Gavira, diputado autonómico desde las elecciones de 2018 (en las que Vox consiguió por primera vez representación en el Parlamento andaluz), será por primera vez candidato a la Presidencia de la Junta.

En las elecciones de diciembre de 2018, el candidato fue el jurista Francisco Serrano, mientras que, en los comicios de junio de 2022, la candidata a la Presidencia de la Junta fue Macarena Olona. Ninguno de los dos se mantuvo en el Parlamento andaluz hasta el final de una legislatura.

Manuel Gavira comparecerá este jueves, a las 11,30 horas, en la sede del Parlamento andaluz tras hacerse pública su designación como candidato a la Presidencia de la Junta.

En varias ocasiones, había trasladado a los medios de comunicación que la designación del candidato se produciría una vez que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, convocara las elecciones, algo que se produjo el lunes.

En su cuenta en la red social X, Gavira ha dado las gracias al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y al Comité Ejecutivo por la "confianza" depositada en él como candidato a la Junta. "Asumo con honor y responsabilidad ser el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía. ¡A por todas!", ha señalado.

Asimismo, ha agradecido a los equipos provinciales de Vox "su incansable trabajo, dedicación y esfuerzo durante estos años", así como el "apoyo y compromiso" de afiliados y simpatizantes.

Diputado autonómico por la circunscripción de Cádiz, Manuel Gavira licenciado en Derecho, fue secretario de la Mesa del Parlamento en la XI legislatura, la primera en la que Vox obtuvo representación en la Cámara andaluza. En mayo de 2021, el grupo parlamentario acometió una reorganización y lo nombró portavoz (en sustitución de Alejandro Hernández), cargo en el que se ha mantenido hasta ahora, junto al de presidente del grupo.

Vox ha contado en esta última legislatura, la XII, con 14 escaños, dos más de los que obtuvo en la XI legislatura (que arrancó tras las elecciones de diciembre de 2018) y en la que alcanzó un pacto de investidura con el PP-A para hacer posible la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta. El PP-A (que fue la segunda fuerza más votada tras el PSOE-A y obtuvo 26 escaños) hizo un pacto de gobierno con Ciudadanos (ya desaparecido en el Parlamento) y un acuerdo de investidura con Vox.