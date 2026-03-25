Vox garantizará, si entra en la Junta, "gratuidad de la educación de 0 a 3 años y prioridad nacional en ayudas"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este miércoles en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha mostrado este miércoles su apoyo a las escuelas infantiles andaluzas que se encuentran en una situación "insostenible" y ha asegurado que si su partido entra en el Gobierno autonómico tras las elecciones del 17 de mayo, garantizará "la gratuidad de 0 a 3 años" en la educación y "la prioridad nacional en las ayudas".

Sobre el precio por plaza, Gavira ha manifestado a los medios de comunicación, con motivo de su participación en una concentración en defensa de la financiación de escuelas infantiles, frente al Parlamento andaluz, que la Junta de Andalucía mantiene desde 2020 un precio por "plaza de 240 euros cuando el coste real supera los 360 euros", mientras que se destina a cada menor inmigrante no acompañado "más de 4.500 euros al mes" y el presidente andaluz, Juanma Moreno, "actualiza cada año su sueldo y el de sus consejeros".

En este sentido, Gavira ha denunciado que Moreno "quiere ponerse la medalla de la gratuidad", pero "pretende que la factura la sigan pagando las escuelas infantiles", y ha recordado que Vox ha sido el único grupo que ha llevado "de forma clara y sostenida" las reivindicaciones del sector al Parlamento andaluz.

Del mismo modo, ha lamentado que no se trata de una situación puntual, sino que las escuelas infantiles llevan años "abandonadas y ninguneadas". "Hay dinero para lo que quieren, priorizan siempre a los de fuera frente a los andaluces", ha señalado Gavira sobre la gestión del Gobierno del PP-A.

Ha recordado que hace prácticamente un año, el pasado 13 de mayo de 2025, el grupo Vox se reunió con la Plataforma Ticei 0-3 años Andalucía ante la situación "crítica que atraviesan las escuelas infantiles adheridas al Programa de Ayuda a las Familias de la Junta".

Fruto de dicha reunión y atendiendo a las demandas del sector, Vox registró una proposición no de ley para actualizar el precio por plaza, garantizar pagos claros, corregir el decreto de gratuidad para incluir expresamente a los centros adheridos y reabrir el diálogo con el sector, pero el PP-A "la rechazó íntegramente".

"El voto en contra del PP no fue casual ni técnico, se trata de una decisión política consciente de no asumir ningún compromiso real con las escuelas infantiles", ha subrayado Gavira, quien ha recordado que, posteriormente, su partido presentó enmienda a los Presupuestos de la comunidad de 2026, "proponiendo actualizar el coste por plaza conforme al IPC y fijar una calendarización clara y puntual de los pagos, incluido agosto", lo que también fue "rechazado" por el PP-A.

"El PP ha tenido seis años y ha rechazado todas nuestras propuestas para actualizar el precio por plaza y dar seguridad al sector", ha dicho Gavira.