El comité de empresa de Sadeco se movilizará en Córdoba por la "falta de negociación" y el "deterioro" de los vehículos

Un operario de Sadeco descarga contenedores de basura de la empresa municipal. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha convocado para el próximo 14 de mayo "una asamblea-concentración" a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para dar a conocer la "grave situación" que se vive en la empresa municipal "a consecuencia del desgobierno que ha sufrido en los últimos años, en los que la falta de comunicación y de solución a las cuestiones pendientes han marcado la tónica", de una situación caracterizada por la "falta de negociación" y el "deterioro" del parque de vehículos..

A este respecto y a través de una nota, CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa de Sadeco, ha afirmado que "nunca se ha vivido una situación así, con vehículos peligrosos, no solo para el conductor, sino también para la ciudadanía, vehículos que deberían estar en la chatarra pero que son los que recorren las calles de la ciudad a diario".

El sindicato señala que "con la asamblea-concentración del próximo jueves, se quiere mostrar a la clase política de la ciudad y a la ciudadanía la dejadez a la que ha estado sometida la empresa y, por añadidura, la ciudad".

Así, el comité de empresa ha asegurado que "hay muchos lugares en los que se está dejando de recoger la basura por la falta de vehículos, y en otros se están recogiendo los contenedores a mano porque falla el sistema de recogida automática, así como el pésimo estado de algunos vehículos".

Además, la representación sindical ha lamentado que "se está engañando a la ciudadanía en la gestión de residuos" a lo que se suma que "la pésima gestión negociadora con terceros ha llevado a perder millones de euros de ingresos anuales".

Esa "falta de gestión se evidencia en los sucesivos cambios de Dirección de la empresa, en el incumplimiento del convenio y de normas pactadas, así como en la falta de creación de empleo fijo, sin activar las jubilaciones parciales".

Junto a lo anterior, el comité ha criticado "la ausencia del presidente de la empresa y las afirmaciones falsas sobre las jubilaciones parciales", así como "el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la creación de empleo que se refleja en la falta de personal, a pesar de la espectacular subida de la tasa de basura, no habiéndose convocado todas las plazas".