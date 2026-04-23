La compraventa de viviendas en Andalucía sube un 2,8% en febrero, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

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SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Andalucía ha aumentado un 2,8% en febrero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,51% a nivel nacional), hasta sumar un total de 12.037 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 12.037 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en Andalucía, 11.002 se realizaron sobre viviendas libres y 1.035 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 3.527 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 8.510 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 17.553 operaciones sobre viviendas. Además de las 12.037 compraventas, 2.599 fueron herencias, 385 donaciones y 19 permutas.

En total, durante febrero se transmitieron en Andalucía 28.956 fincas urbanas a través de 20.106 compraventas, 3.770 herencias, 593 donaciones, 46 permutas y 4.441 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 5.123 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.785 herencias, 2.169 compraventas, 152 donaciones, 13 permutas y 1.004 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84%, 12,53% y del 12,04%, respectivamente

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en febrero un 0,5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.689 operaciones.

Con el descenso registrado en el segundo mes del año, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de retrocesos después de que en enero bajara un 5%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en febrero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 0,2%, hasta las 45.881 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 1,6%, hasta las 13.808 operaciones.

El 93,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en febrero fueron viviendas libres y el 6,3%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.938 operaciones, las mismas que en febrero de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 7,9%, hasta un total de 3.751 transacciones.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), la compraventa de viviendas subió un 3,8%, con avances del 1,7% para las viviendas nuevas y del 4,5% para las usadas.