Un congreso en Jaén reunirá en junio a los mayores expertos mundiales en salud y aceite de oliva virgen extra

Pasada edición del congreso, celebrada en 2024 - UJA

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO) de la Universidad de Jaén (UJA) se ha unido a las universidades de Harvard y Navarra para dar forma al VI Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva y Salud, que se celebrará en la ciudad de Jaén los días 11 y 12 de junio.

Subvencionado por la Diputación de Jaén, contará con la presencia de las figuras internacionales más relevantes de la investigación sobre cáncer, obesidad o diabetes y su relación con los hábitos de vida. De esta forma, la capital mundial del aceite de oliva volverá a convertirse en epicentro internacional de la investigación más puntera asociada al aceite de oliva virgen extra (AOVE) y sus efectos sobre la salud.

Algunas de las personalidades científicas más prestigiosas de la investigación mundial ligada a la salud y la nutrición se darán cita en este evento para mostrar los últimos descubrimientos en disciplinas tan punteras como la 'Medicina de precisión' o la 'Metabolómica', llamadas a convertirse en revolución del sector médico.

El congreso contará con la participación de Frank B. Hu, profesor de Epidemiología y Nutrición de la Universidad de Harvard y uno de los responsables del macro-estudio que dio lugar a la puesta en valor de los frutos secos para la mejora de la salud cardiovascular.

También intervendrá Miguel Á. Martínez González, epidemiólogo de la nutrición imprescindible para entender la relación entre la salud y la dieta mediterránea, además de coordinador del mediático Predimed. También estará presente Heather Eliassen, profesora de Epidemiología en Harvard y responsable de estudios sobre biomarcadores que permiten anticiparse años al diagnóstico de algunos tipos de cáncer.

Otro de los nombres que se han confirmado, según se ha informado desde la UJA, es Pietro Ferrari, responsable de Nutrición en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

Además del encuentro científico, se han programado experiencias en torno al AOVE, como un showcooking con Estrella Michelin, visita a una almazara o catas guiadas permitirán a asistentes conocer la capital mundial de esta joya gastronómica que es el aceite de oliva virgen extra.