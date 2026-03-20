El Consejo Provincial de Turismo de Granada analiza las acciones de 2025 y traza las actuaciones para 2026

El Consejo Provincial de Turismo analiza las acciones de 2025 y traza las actuaciones para 2026 - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y responsable de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Granada, Marta Nievas, ha presidido una nueva sesión del Consejo Provincial de Turismo, un encuentro en el que se ha analizado el Plan de Acción 2025 del Patronato Provincial de Turismo, además de trazar las acciones previstas para el año 2026.

Nievas ha destacado "los datos tan positivos del turismo en la provincia a lo largo del año pasado, lo que nos impulsa a seguir trabajando por uno de los grandes motores de generación de riqueza, empleo y cohesión territorial desde el esfuerzo colectivo".

En este sentido, la vicepresidenta ha resaltado el papel fundamental de la colaboración entre administraciones, indicando que "las actuaciones del año pasado y las planteadas para este 2026 son fruto del trabajo conjunto con ayuntamientos, empresas y agentes del sector turístico".

"Solo a través de la cooperación podemos garantizar un crecimiento equilibrado y sostenido. Nuestro objetivo es que el turismo beneficie al conjunto de la provincia, generando oportunidades y riqueza para todos y poder seguir llenando los pueblos de vida", ha añadido.

También se ha puesto en valor que desde la Diputación se están impulsando iniciativas que refuerzan el modelo turístico y diversifican la oferta". Nievas ha remarcado la adquisición del Castillo de La Calahorra por parte de la institución provincial, así como la puesta en marcha de la Ruta de Castillos y Fortalezas y el impulso decidido a la conectividad aérea con la captación de nuevas rutas y las que estén por llegar.

Todas estas acciones se enmarcan en el nuevo Plan Estratégico TurGranada 2035, que marcará el desarrollo turístico de la provincia en los próximos años, apostando por la sostenibilidad, la digitalización, la inteligencia turística y la mejora de la experiencia del visitante. De hecho, este año ya se ha implantado el Sistema de Inteligencia Turística de Granada, que permite analizar mejor los datos, anticipar tendencias y tomar decisiones más eficaces.

Nievas también ha subrayado que la Diputación de Granada, a través del Patronato Provincial de Turismo, aprobó recientemente una convocatoria de ayudas por importe de 1.295.000 euros, destinada a los municipios turísticos de la provincia que han sufrido daños en infraestructuras vinculadas a la actividad turística como consecuencia de los temporales registrados en 2026.

Los municipios declarados turísticos por la Junta de Andalucía en Granada son Almuñécar, Bubión, Capileira, Castril, Lanjarón, Monachil, Salobreña y Pampaneira. En concreto, Almuñécar y Monachil recibirán 310.000 euros cada uno; Salobreña, Castril y Lanjarón contarán con 150.000 euros; y Bubión, Capileira y Pampaneira percibirán 75.000 euros cada localidad.

Por último, Nievas ha concluido que "la provincia de Granada tiene hoy una posición sólida. Contamos con un sector dinámico, con una oferta diversificada, con una marca reconocida internacionalmente y con una estrategia clara de futuro, pero no podemos conformarnos. Tenemos que seguir avanzando hacia un modelo turístico más sostenible, más innovador, más equilibrado territorialmente y más centrado en la calidad que en la cantidad".

"Ese es el compromiso de la Diputación de Granada. Seguir trabajando para que el turismo sea una palanca de desarrollo para todos nuestros municipios, una fuente de oportunidades para nuestros ciudadanos y una herramienta de proyección internacional de nuestra provincia", ha agregado.