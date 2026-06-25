Controlado en Córdoba el incendio en el paraje Las Jaras que provocó el desalojo preventivo de ocho personas

Un helicóptero del INFOCA operativo. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a primera hora de este jueves 25 de junio el incendio declarado este miércoles en Córdoba en el paraje Las Jaras, que llegó a provocar ocho personas abandonasen sus viviendas de forma voluntaria.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha quedado controlado a las 06.35 horas y en la zona permanecen efectivos en tareas de remate y liquidación definitiva del fuego.

Durante la jornada del miércoles se desplegaron en la lucha contra este incendio hasta cuatro medios aéreos --un helicóptero ligero, uno semipesado y dos de carga en tierra-- que se retiraron con el ocaso. Durante toda la noche han trabajado en la zona seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) con tres vehículos autobombas y una Unidad Médica.

La Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba también movilizó a 16 agentes de Policía Local y cinco vehículos de bomberos en apoyo al operativo contra el fuego, que provocó que ocho vecinos abandonasen sus viviendas de forma voluntaria.