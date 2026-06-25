Controlado en Córdoba el incendio en el paraje Las Jaras que provocó el desalojo preventivo de ocho personas

Un helicóptero del INFOCA operativo. Imagen de archivo.
Un helicóptero del INFOCA operativo. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 25 junio 2026 8:08
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CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a primera hora de este jueves 25 de junio el incendio declarado este miércoles en Córdoba en el paraje Las Jaras, que llegó a provocar ocho personas abandonasen sus viviendas de forma voluntaria.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha quedado controlado a las 06.35 horas y en la zona permanecen efectivos en tareas de remate y liquidación definitiva del fuego.

Durante la jornada del miércoles se desplegaron en la lucha contra este incendio hasta cuatro medios aéreos --un helicóptero ligero, uno semipesado y dos de carga en tierra-- que se retiraron con el ocaso. Durante toda la noche han trabajado en la zona seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) con tres vehículos autobombas y una Unidad Médica.

La Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba también movilizó a 16 agentes de Policía Local y cinco vehículos de bomberos en apoyo al operativo contra el fuego, que provocó que ocho vecinos abandonasen sus viviendas de forma voluntaria.

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