Controlado el incendio forestal declarado en el paraje de Cerro Saro de Guarromán (Jaén)

Imagen del incendio publicada por el Plan Infoca. - INFOCA

GUARROMÁN (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado este martes en el paraje Cerro Saro, en el término municipal de Guarromán (Jaén). Los efectivos terrestres desplegados continúan trabajando sobre el terreno para lograr su completa extinción.

Según han informado fuentes del dispositivo andaluz de extinción a Europa Press, el incendio, declarado a las 16,35 horas, ha quedado controlado a las 19,00 horas. Tras su control, se han retirado del operativo un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros que participaban en las labores de extinción.

En la zona permanecen cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba, que continúan con las tareas de extinción.