Controlado el incendio forestal en un paraje próximo a la presa del Encinarejo, en Andújar (Jaén)

Vista de la zona del incendio en una imagen de este domingo. - PLAN INFOCA

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado este domingo en un paraje próximo a la presa del Encinarejo, en el municipio jiennense de Andújar.

De esta manera, se trabaja "en su remate y liquidación", según ha informado el Infoca en una publicación en Facebook, consultada por Europa Press, donde se precisa que se cuenta para ello con dos grupos de bomberos forestales, un agente medioambiental y dos autobombas.

El fuego se declaró en torno a las 13,00 horas de este domingo y fue ya sobre las 21,40 horas cuando se dio por estabilizado. Tras las tareas realizadas desde entonces, a las 14,00 horas de este lunes el Infoca lo ha dado por controlado

Este estado implica que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.