Córdoba es elegida Mejor Destino Urbano de España por los lectores de Viajes National Geographic

Archivo - Vista de la Calleja de las Flores en Córdoba, Andalucía (España). En pleno barrio de la Judería, cerca de la Mezquita-Catedral de Córdoba se encuentra la calleja de las Flores, una de las visitas más tradicionales, populares y turísticas de Córd - Rafael Madero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los lectores de la revista Viajes National Geographic han elegido a Córdoba como Mejor Destino Urbano, un reconocimiento que ha dado a conocer la propia revista en la que es la cuarta convocatoria de estos galardones, según ha informado el Ayuntamiento.

En su argumentación, la organización de los premios expone que "pocas ciudades pueden presumir de un patrimonio y un espíritu urbano tan atractivos como Córdoba", a la vez que resalta que "la Mezquita-Catedral es la gran carta de presentación de Córdoba, con su bosque de columnas y arcos de herradura, su mihrab, las capillas barrocas y el Patio de los Naranjos".

Asimismo, remarca que "hay mucho más por descubrir: el Puente Romano o el Alcázar de los Reyes Católicos entre los monumentos históricos, y las calles de la Judería, con ventanas a rebosar de geranios, y la rectangular plaza de la Corredera que invita a sentarse al sol entre amigos y charlas". La revista indica también que "en mayo, los Patios de Córdoba convierten la ciudad en un espectáculo de flores".

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha mostrado su "satisfacción" por este reconocimiento y ha destacado que "es concedido por el voto popular de los lectores de la revista, lo que refuerza y consolida la imagen de destino de primer nivel que tiene Córdoba, algo en lo que seguimos trabajando día tras día de la mano del sector turístico".

La ciudad, ha apuntado la delegada, "tiene mucho que ofrecer al turista y es muy satisfactorio comprobar cómo son los propios visitantes o potenciales visitantes los que reconocen que Córdoba es un destino de excepción". Aguilar ha manifestado que "es un aliciente para seguir trabajando y corrobora que vamos por la línea adecuada" y ha dedicado el premio a "todos los empresarios del sector, ya que gracias a su esfuerzo y trabajo diarios permiten que Córdoba esté consolidada como un destino prioritario a nivel nacional e internacional".

Esta convocatoria de los premios ha recogido 98 candidatos englobados en 14 categorías, que incluían también mejor destino de playa, mejor destino natural, sostenible o gastronómico, entre otros. Precisamente este último premio, el de Mejor Destino Gastronómico, fue entregado a Córdoba por los lectores en 2024.

Junto a Córdoba, había seis ciudades finalistas como Mejor Destino Urbano, concretamente Barcelona, Granada, Valencia, La Coruña, Melilla y Elche. Desde la revista destacan que estos galardones tienen "la voluntad de fomentar el espíritu viajero y el deseo de descubrir y disfrutar nuevos destinos dentro del país".