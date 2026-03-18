Córdoba refuerza su proyección internacional como destino turístico con una acción promocional en Florida

Reunión de la teniente de Marian Aguilar (2ª dcha.) con representantes de la Agencia de Viajes Nuba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha desarrollado una destacada acción de promoción turística de la ciudad en Florida (Estados Unidos), consolidando así la presencia de la capital en uno de los mercados internacionales estratégicos para Córdoba, en el marco de una iniciativa que "ha permitido reforzar su proyección como destino turístico de referencia en el ámbito cultural, patrimonial, gastronómico y de congresos y reuniones".

Según ha informado el Consistorio en una nota, durante la acción, a la que ha asistido la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, se han celebrado diversas reuniones y encuentros profesionales con relevantes operadores turísticos estadounidenses especializados en turismo urbano en Europa.

Estos encuentros, según ha indicado Aguilar, "han facilitado que los principales agentes del sector conozcan de primera mano la calidad y singularidad de la oferta turística cordobesa, así como su capacidad para atraer a un visitante exigente y de alto valor añadido".

En paralelo, la ciudad ha intensificado su visibilidad mediática mediante acciones de promoción en canales de amplia audiencia en Florida, como el canal de televisión Telemundo y el Diario de las Américas, lo que "ha contribuido a ampliar el alcance de la marca Córdoba entre el público estadounidense".

Además, se ha llevado a cabo una presentación institucional en el Consulado General de España en Miami, dirigida a medios de comunicación, empresarios del sector turístico, creadores de contenido e intermediarios clave.

En este marco, también se ha desarrollado una sesión de capacitación dirigida a los denominados 'vendedores de viajes' de alto 'standing' pertenecientes a la Comunidad de Viajeros NUBA, una red con notable implantación en Estados Unidos y México, con el objetivo de reforzar la comercialización del destino en segmentos premium.

"El balance de esta acción ha sido muy satisfactorio, tanto por la calidad de los contactos establecidos, como por el impacto mediático alcanzado y las oportunidades generadas para el futuro", según ha señalado la delegada.

En este contexto, Aguilar ha manifestado que "Estados Unidos se ha consolidado en 2025 como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Córdoba, situándose en determinados meses entre los países que mayor volumen de visitantes aportan a la ciudad".

Con esta iniciativa, "Córdoba continúa avanzando en su estrategia de internacionalización turística, apostando por mercados de alto potencial y por un modelo de promoción basado en la calidad, la segmentación y la generación de alianzas estratégicas", ha concluido.